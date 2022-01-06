كبار المصورين يلتقون في «اكسبوجر»

المصدر: الشارقة - البيان

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تستضيف الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي (اكسبوجر)، نخبة من كبار المصورين في العالم لعرض أعمالهم الفوتوغرافية الفريدة وأساليبهم المبتكرة في رواية القصص البصرية.

ويشهد المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الذي تقرر إقامته على مدار سبعة أيام هذا العام، خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير المقبل في مركز إكسبو الشارقة، معارض فنيّة فردية وجماعيّة لمصورين من مختلف أنحاء العالم ومؤسسات للتصوير محلية وعالمية، كما يقدم برنامجاً متكاملاً من الندوات وورش العمل، في برنامجٍ متكامل يقدمه 57 مصوراً فوتوغرافياً..

ومن المصورين المشاركين في المهرجان ستيف ماكوري، عضو منصة ماغنوم للمصورين، وكذلك المصورة المقدونية بيلجانا جوروكوفسكي والمصوّر كريس رينييه الذي التزم بتوثيق المجتمعات التقليديّة التي تعيش بمنأى عن العالم؛ والمصور الروسي دانيال كوردان المعروف بشغفه بتصوير المناظر الطبيعية والرحلات، إلى جانب المصور الصحفي البريطاني جورج جورجيو.

ومن بين المصورين المشاركين المصور الوثائقي جونكالو فونسيكا من البرتغال، وجوردان هاموند وغيرهما.