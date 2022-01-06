وفد أمريكي يزور مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام وفد من أساتذة وطلبة جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الدكتور راسل لوكاس، مدير برنامج الدراسات العالمية للآداب والعلوم الإنسانية، والدكتورة كاميليا سليمان، أستاذ مساعد في كلية الآداب التابعة للجامعة، بزيارة لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بهدف التعرف إلى الثقافة العربية والإسلامية في الخليج.

بدأت الزيارة في معرض مسيرة العطاء، حيث اطلع الوفد على المقتنيات الموجودة في المعرض، والصور التي توضح جهود جمعة الماجد في التواصل مع العديد من الدول والشخصيات من أجل تحقيق التعاون الثقافي، وتبادل المخطوطات والأوعية الثقافية الأخرى. كما زار الوفد قاعة المطالعة واطلع على الخدمات التي تقدم للباحثين والدارسين، سواء من داخل الدولة أو خارجها، ثم زار الوفد قسم المخطوطات الذي يضم خزانة المخطوطات الأصلية، واطلع فيها على بعض المقتنيات من المصاحف والمخطوطات العلمية الأصلية، وزار أيضاً قسم المكتبات الخاصة، واستمع إلى شرح مفصل عن بعض المكتبات الخاصة التي يقتنيها المركز، واطلع على المعمل الرقمي، وطريقة تحويل الأوعية الثقافية إلى أوعية رقمية.