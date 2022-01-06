وثائقي «1971».. يحقق 21.5 مليون مشاهدة

المصدر: أبوظبي - وام

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حقق الفيلم الوثائقي الذي أنتجته وكالة أنباء الإمارات «وام» بعنوان «1971»، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة ومرور 50 عاماً على تأسيس الإمارات العربية المتحدة، انتشاراً واسعاً عبر الوسائل والمنصات الإعلامية العالمية كافة.

ووفق الرصد الذي قامت به إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة لقياس الانتشار الدولي للفيلم الوثائقي، فقد بلغ معدل مشاهدة فيلم «1971» في القنوات التلفزيونية العالمية منذ إطلاقه في ديسمبر الماضي نحو 21.5 مليون مشاهدة، فيما بلغ معدل الوصول للمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحو 36.4 مليون متابع، وبلغ إجمالي الانتشار الدولي 57.9 مليون مشاهدة ومتابعة عبر المنصات والوسائل الإعلامية المختلفة.

ويقدم الفيلم - الذي تبلغ مدته نحو 13 دقيقة توثيقاً لمسيرة الاتحاد الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليرسخ تجربة تنموية غنية بالإنجازات الرائدة في المجالات كافة التي تحققت بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهج وطني فريد ارتكز على الاستثمار في بناء الإنسان وتمكين أبناء الإمارات رجالاً ونساءً.

وعبر محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، عن فخره بالانتشار الواسع والمشاهدة الكبيرة لفيلم «1971» الذي يعد باكورة الأفلام الوثائقية لوكالة أنباء الإمارات «وام» وسلطت خلاله الضوء على المسيرة التنموية الملهمة لدولة الإمارات على مدار 50 عاماً.

وأكد أن هذا الانتشار الواسع للفيلم الوثائقي على الصعيد العالمي يعد ثمرة للجهود التي تقوم بها وكالة أنباء الإمارات من أجل بناء وتعزيز شراكتها مع وسائل الإعلام العالمية والعمل على إبرام اتفاقيات التعاون مع نخبة من أبرز وأعرق المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم وهو ما أسهم في الوصول إلى المعدل الكبير لمشاهدات الفيلم الوثائقي على الصعيد الدولي.

وأضاف أن وكالة أنباء الإمارات ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع علاقاتها الثنائية مع المؤسسات الإعلامية في مختلف أنحاء العالم.

وبين أن «دبلجة الفيلم» إلى 8 لغات شملت الإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والبرتغالية والإسبانية والتركية والأوكرانية،زادت من انتشاره.