«ثقافة الشارقة» تحتفي بمؤلفي إصداراتها

المصدر: الشارقة- البيان

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كرّم الأستاذ محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة عدداً من مؤلفي إصدارات الدائرة للعام 2021، في حفل تكريم أقيم في مقر الدائرة، صباح أمس، لـ6 كتّاب وكاتبات، وهم: محسن سليمان، وهند سيف البار، ود. لقمان شطناوي، ود. عائشة جمعة الشامسي، ود. حصة عبد الله الكتبي، وآمنة محمود الهاشمي، حيث تنوّعت مؤلفاتهم بين النقد، والأطروحات الجامعية، وشعر وقصص للأطفال، والـتأليف المسرحي.

وسلّم محمد القصير المبدعين الستة شهادات تقديرية احتفاء بنتاجهم الفكري والإبداعي، وتشجيعاً لمواصلة الكتابة، التي تثري المكتبة العربية بنتاج أدبي كبير.

ورحّب- بداية- مدير إدارة الشؤون الثقافية بالكتّاب والكاتبات والحضور، وقال: إن العمل النشري المتواصل في دائرة الثقافة ما هو إلا ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بالجانب النشري باعتباره جزءاً مهماً في نشر الثقافة وتعزيز العملية الإبداعية.

وأشار القصير إلى أن العام 2021 شهد إصدار 100 كتاب بين عناوين متعددة في الشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والنقد، والمسرح، وأدب الطفل، وغيرها من الحقول الأدبية المتنوعة، والحيوية.

وحول بدايات التكريم، أوضح القصير أن دائرة الثقافة بدأت حفل تكريم الكتّاب في العام 2011، و«منذ ذلك الوقت تم تكريم نحو 300 كاتب وكاتبة إماراتيين وعرب»، مضيفاً: إن إجمالي الإصدارات بلغ قرابة 1800 عنوان، حيث «تتميّز بجاذبيتها وقراءة موضوعاتها لدى المثقفين والمبدعين والدارسين»، وأبرز أن عدداً كبيراً من الإصدارات فاز بجوائز وتكريمات من مؤسسات ثقافية إماراتية وعربية.

وذكر القصير الكتب الفائزة بالجوائز، ومنها: مؤلف الكاتبة الإماراتية د. حصة عبد الله الكتبي، حيث فاز كتابها (التجريب في الخطاب الشعري الإماراتي المعاصر)، والصادر عن دائرة الثقافة بجائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات في معرض الشارقة الدولي للكتاب- الدورة 40، وأشار إلى وصول كتاب الكاتبة د. عائشة جمعة الشامسي إلى القائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد للكتاب عن كتابها «الشعر الإماراتي في ضوء النقد الأدبي البيئي» والصادر عن دائرة الثقافة، كما أن الكاتب الإماراتي محسن سليمان فاز في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي عن مسرحيته «الموت على المريخ» الصادرة في كتاب مشترك عن الدائرة.

وعبّر المكرمون الستة عن سعادتهم بالإصدارات، وثمّنوا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للحراك الثقافي والعلمي والفكري وتسخير سموّه كل الإمكانات لأن يكون الكتاب في مقدمة الأولويات،

وقدّموا الشكر إلى دائرة الثقافة «لكونها من أبرز الجهات، التي تدعم الإبداع الفكري في دولة الإمارات والدول العربية»، وعلى اهتمامها أيضاً بنشر الثقافة، كما عبروا عن شكرهم إلى القائمين على الحفل واهتمامهم الدائم بالمبدعين.