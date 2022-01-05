الشعر النبطي يتألق في خامسة أمسيات «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نثرت قصائد الشعر النبطي عبيرها من العاصمة «أبوظبي» في الأمسية الخامسة من برنامج «شاعر المليون» بموسمه العاشر، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

أهّل تصويت المشاهدين الشاعر السعودي عبد الهادي أبو دية القحطاني بنتيجة 78%، لينضم إلى زملائه المتأهلين للمرحلة القادمة الـ 24، فيما لم يحالف الحظ ثلاثة شعراء هم: (سويلم الخراص العتيبي من السعودية، ناصر ستار العنزي من الكويت، راشد الزرعي من سلطنة عمان).

رحلة الأمسية الخامسة انطلقت مع ستة شعراء من 5 دول عربية، وهم: (ناصر حميد الطائي من سوريا، ركاد مطرب الشمري من العراق، عايد حواس الحازمي من السعودية، عبد الله حامد الزماي من السعودية، محمد الأسعدي من الكويت، مساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات)، والذين حملوا بين قصائدهم الحب والتحدي.

أهّلت لجنة تحكيم البرنامج الشاعرين (ركاد مطرب الشمري من العراق بـ 48 درجة من 50، ومساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات بـ 47 درجة)، وتبقى أربعة شعراء في انتظار تصويت الجمهور على مدار أسبوع عن طريق التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني، ومنح الفرصة لشاعر واحد منهم للتأهل إلى المرحلة القادمة، والشعراء هم: (عبد الله حامد الزماي من السعودية 46 درجة، عايد حواس الحازمي من السعودية 45 درجة، محمد الأسعدي من الكويت 44 درجة، ناصر حميد الطائي من سوريا 44 درجة).