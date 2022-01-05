50 لوحة رقمية في«مكتبة الصفا» تسرد جماليات بانوراما الثقافات في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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تتعاون هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مع «مورو كولكتيف»، المبادرة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة لتنسيق المعارض الفنية الرقمية التي تمثل رموزاً غير قابلة للاستبدال (NFTs)، في استضافة معرض من هذا النوع، وذلك في احتفاءً بمنجزات الدولة ونجاحاتها خلال 50 عاماً. وتأتي هذه الفعالية، انطلاقاً من إدراك الهيئة لمدى التأثير الإيجابي للتعاون في دعم الصناعة الإبداعية.

يُفتتح هذا المعرض تحت عنوان «50/‏‏‏50» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 15 الشهر الجاري، ليعرض 50 لوحة رقمية غير قابلة للاستبدال من إبداع فنانين مقيمين في الإمارات، من بينهم كل من الفنانين الإماراتيين خالد البنّا وعلياء الجعود ودلال أحمد.

ويُعتبر المعرض الأول من نوعه في إبراز مجموعة من الفنانين المقيمين في الدولة. وقد تم اختيار الأعمال المعروضة من بين أعمال تم تقديمها بناء على دعوة مفتوحة للمشاركة في المعرض، حيث يعكس المزيج المتنوع لهذه الأعمال النسيج الاجتماعي الإماراتي الفريد بثقافاته المتعددة.

وتُعَدُّ هذه التجربة الأولى لبعض الفنانين المشاركين في إنتاج أعمال فنية رقمية على شكل رموز غير قابلة للاستبدال. وتجمع الأعمال المشاركة طيفاً واسعاً من أنواع الفنون؛ من القطع الفنية ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة إلى الرسوم الرقمية والتقليدية، ومن الكولاج إلى التصوير الفوتوغرافي.

كما تغطي الأعمال العديد من الموضوعات التي تشمل الإنسانية، وتأملات مجردة عن الحالة البشرية، والمرح، ورسائل قوية، وتجربة المتعة البصرية. ويساهم الشكل الواقعي للمعرض في سد الفجوة بين عالمي الفن التقليدي والفن الرقمي من خلال عرض القطع الفنية على شاشات رقمية.

وقد تم بيع بعض القطع من بين الأعمال الفنية الخمسين المعروضة، وهي من إبداع الفنان مروان شكرجي والفنانة جيجي غورلوفا، ومن المقرر إقامة مزاد يضم ثلاثة فنانين إماراتيين في نهاية الشهر الجاري.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المُدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي «دبي للثقافة»: «إن الابتكار والإبداع توأمان لا بد من توافرهما لدعم الصناعة الإبداعية في الإمارة. والأعمال الفنية الرقمية التي تتخذ شكل رموز غير قابلة للاستبدال هي جزء من عصرنا الذي يتّجه نحو مستقبل رقمي متسارع التطور».

وأضاف بن خرباش:«نتبنّى من خلال تعاوننا مع»مورو كولكتيف«الحلول المتقدمة والمبتكرة في عالم الفنون والثقافة من أجل دعم المواهب المحلية من الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتفاظ بها، فضلاً عن جذب المبدعين في شتى مجالات الفنون والثقافة من جميع أنحاء العالم».

من جهتها، قالت آنا سيمان، القيِّمة الفنية في «مورو كولكتيف»: «التسامح والرحمة والأمان هي من القيم الراسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة تفخر بأنها ترحب بالجميع وتحتضنهم ليشعروا وكأنهم في وطنهم».

وتابعت سيمان:«إن الأعمال الفنية الرقمية الغير قابلة للاستبدال هي وسيلة رقمية غير مقيّدة بأي حدود، وبالتالي فهي تحتفي بالجميع على طريقتها الخاصة.

لذا، أعتقد أن أفضل طريقة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة هي في إقامة معرض يضم 50 عملاً من هذا النوع المبتكر!». ويستقبل المعرض زواره في مكتبة الصفا للفنون والتصميم على مدار شهر كامل من 15 يناير حتى 15 فبراير من العام الجاري 2022.