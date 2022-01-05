متاحف الإمارات رحلة عبر الزمن بين روائع الحضارات والفنون العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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تعد سياحة المتاحف خياراً مميزاً بالنسبة للكثير من العائلات الباحثة عن قضاء أوقات ممتعة ومفيدة تعلّم الأطفال وتعزز التواصل معهم وتبرز اهتماماتهم، سواء الثقافية أو العلمية أو التاريخية، أو الباحثين عن فهم الثقافات والحضارات وتاريخ الشعوب والسفر عبر الزمن في أروقة عامرة وخزائن غنية بالمقتنيات والآثار التي تروي قصصاً تعود لآلاف السنين أو تقدم تجارب مبتكرة ترسم معالم المستقبل.

وتمثل دولة الإمارات بعشرات المتاحف التي تحتضنها وجهة عالمية لسياحة المتاحف. كما يَعِد مشهدها السياحي والثقافي بالمزيد من المتاحف عالمية المستوى مستقبلاً التي يتم العمل بها لافتتاحها تبعاً على امتداد مساحة الدولة وفي إماراتها السبع.

وفيما انطلقت في الدولة حملة «أجمل شتاء في العالم» اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر 2021 وحتى نهاية شهر يناير 2022، تفتح متاحف الإمارات في مختلف مناطقها أبوابها لاستقبال الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها بالتزامن مع موسم العطلات وفصل الشتاء الإماراتي المعتدل، ويقدم بعضها عروضاً خاصة في هذا الموسم، ويعفي بعضها الآخر الأطفال من الرسوم، لتشجيع العائلات من كل مناطق الإمارات ومن زوارها لخوض تجارب ملهمة وزيارة متاحف الدولة المتنوعة معاً، بما يتماشى مع أهداف حملة «أجمل شتاء في العالم» التي قال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «حملة أجمل شتاء في العالم.. هدفها عائلي».

ففي أبوظبي، يجد السائح خيارات متنوعة من المتاحف مثل متحف اللوفر أبوظبي، الذي يعرّف جمهوره من كل الفئات العمرية على مختلف التعبيرات الفنية من كافة الحضارات والثقافات منذ فجر التاريخ وصولاً إلى الفنون المعاصرة، ومتحف العين الوطني، ومتحف دلما، وغيرها.

روعة متاحف دبي

وللسائح أن يقصد المتاحف المميزة التي تضمها دبي مثل متحف الاتحاد، الذي يروي للعالم قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر معارض تفاعلية وبرامج تعليمية ومعروضات تضم وثائق ومواد تاريخية توثق أحداث تأسيس الدولة وتستكشف تسلسلها الزمني وصولاً إلى إعلان دولة الإمارات قبل أكثر من نصف قرن في عام 1971.

أما متحف الشندغة على ضفة خور دبي فيقع في حي الشندغة التاريخي، ويعرض تاريخ دبي وإرثها الثقافي كمركز تجاري عالمي، ويقدم للسياح تجارب مبتكرة وأنشطة متنوعة لجميع أفراد الأسرة. كما تتأهب دبي لافتتاح متحف المستقبل الأول من نوعه في العالم،وهو أيقونة معمارية فريدة على مستوى العالم.

لكل اهتمام متحف في الشارقة

وفي إمارة الشارقة يجد السائح والزائر خيارات تخصصية لا محدودة من المتاحف مثل متحف الشارقة للتراث، ومتحف الشارقة العلمي، ومتحف الشارقة البحري، ومتحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للخط، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للآثار، وغيرها.

إرث عريق في متحف عجمان

وفي إمارة عجمان يقف متحف عجمان الوطني شاهداً على الإرث العريق بمبناه التاريخي المتمثل بحصن عجمان الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من قرنين من الزمن وتحديداً إلى عام 1820، ويقع بالقرب من كورنيش عجمان.

متحف أم القيوين

وفيما كان متحف أم القيوين الوطني يتخذ من حصن آل علي الذي تأسس عام 1768 مقراً لعرض مقتنيات أثرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين تم اكتشافها في موقعي الدور وتل الأبرق الأثريين، وتسليط الضوء على حياة الأولين وطرق صيد اللؤلؤ وأدواته، سيكون لمتحف أم القيوين الوطني مبنى جديد أعلنت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين عن بدء أعمال إنشائه.

متحف رأس الخيمة

وفي إمارة رأس الخيمة، يتخذ متحف رأس الخيمة الوطني من مبنى تاريخي يعود تأسيسه إلى عام 1621 مقراً له.

ويحتوى متحف رأس الخيمة الوطني على قطع أثرية قيّمة تحكي تاريخاً يعود إلى 7000 سنة.

متحف لحضارات العالم في الفجيرة

وفي الفجيرة يعرض متحف الفجيرة الذي افتتح رسمياً في نوفمبر 1991، أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية، وهو مزود بأجهزة عرض وشاشات إلكترونية للتعريف بالقطع المعروضة.