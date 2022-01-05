«العباب الزاخر واللباب الفاخر» قيمة علمية وأهمية تاريخية

المصدر: الرياض ـ البيان

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معجم «العباب الزاخر واللباب الفاخر»، للإمام رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني المتوفَّى سنة 650هـ، والذي أنجزه مركز البحوث والتواصل المعرفي أحد أكبر المشاريع العلمية في المملكة العربية السعودية، وهو معجم لغوي على قدر كبير من الأهمية العلمية والتاريخية، وكان العالم الباكستاني فير محمد حسن المخدومي المتوفَّى سنة 1420هـ، قد حققه منذ وقت طويل مع أربعة أجزاء فقط، وكان آخرها سنة 1417هـ، ولم يكتمل نشره.

جلب الدكتور أحمد خان، أحد أبرز المهتمين بالمخطوطات في باكستان، الكتاب المحقق كاملاً بخطِّ المخدومي في اثني عشر مجلداً إلى المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، وتولى المركز عملية الإعداد لنشره، وأسنده لعالم اللغة العربية الدكتور تركي بن سهو العتيبي أستاذ النحو والصرف سابقاً في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقام العتيبي بالإشراف على مقابلة عمل الدكتور المخدومي على الأصول المخطوطة، وأضاف وحرر وصوب، وحينما فرغ من عمله تم اكتشاف نسختين مخطوطتين لم يطّلع عليهما المرحوم المخدومي، في معهد البيروني للاستشراق في طاشكند بجمهورية أوزباكستان، فعاد الدكتور تركي بن سهو إلى مقابلة العمل كاملاً على النسختين، فصحح وعدل على عمل المرحوم الدكتور المخدومي، ومن ثم أصبح شريكاً في التحقيق، وكان من حسن الطالع أن ينتهي العمل مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي نظمته «يونسكو»، وقدم للطباعة في 15 مجلداً.