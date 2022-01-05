سلطان بن أحمد القاسمي: تعزيز الهوية وصون قيم مجتمعنا معيار جوهري للمحتوى الإعلامي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حرص إمارة الشارقة على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى دعم كيان الأسرة وتعزيز استقرارها من خلال الأنشطة والبرامج والمبادرات وغيرها مما ينعكس على استقرار المجتمع بكافة شرائحه.

جاء ذلك خلال لقاء سموه ظهر أمس، وفد مكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب برئاسة الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي للمكتب، مؤكداً سموه ضرورة تقديم المحتوى الإعلامي الهادف والمفيد دون المساس بقيم ومبادئ المجتمع، وتعزيز هويته من خلال مختلف البرامج والمبادرات وفق الأهداف والأسس التي وضعها القادة المؤسسون، والعمل على صون المجتمع من الأفكار والظواهر الدخيلة التي من شأنها الإخلال بالقيم الأصيلة.

وناقش اللقاء العديد من الموضوعات المشتركة المعنية بقطاع الإعلام مثل الترخيص والرقابة على المحتوى الإعلامي في إمارة الشارقة ومختلف الوسائل الإعلامية من حيث برامجها، وأنشطتها وعروض السينما، بالإضافة إلى الخطط والمبادرات المستقبلية التي تعزز الدور الإعلامي لدعم كيان الأسرة والمجتمع.

واستمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح مفصل وتوضيحي من المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام حول آلية تصنيف الأفلام السينمائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام أن كافة التصنيفات المدرجة ستحتكم لمعايير الرقابة المعمول بها في الدولة والتي تستند على مبادئ وقيم المجتمع ووفقاً للقوانين والتشريعات التي تحفظ أفراد المجتمع والأسرة الإماراتية من المحتوى العنيف أو الهابط أو الأفكار الدخيلة والترويج لها.

حضر اللقاء الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

إجراءات

ومن جهة أخرى، التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، قبل ظهر أمس، سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالأنشطة الإعلامية في الإمارة، وإجراءات ترخيصها ومتابعة أدائها بما يتوافق مع التشريعات القانونية والمبادئ الاجتماعية، وآلية مراقبة محتوى العروض الإعلامية والسينمائية في مختلف وسائل الإعلام.

كما تضمن اللقاء بحث التحديات التي تواجه الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، وسبل دعمها لتستمر في تقديم الصورة الإعلامية الرائدة والمحتوى الهادف البناء الذي ينمي الأسرة وأفراد المجتمع ثقافياً وفنياً واجتماعياً.