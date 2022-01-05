ثراء وتنوع في برنامج «طيران الإمارات للآداب» التعليمي

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات للآداب عن برنامجها التعليمي المخصص للطلبة في دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب المقبلة، وقد تم كذلك طرح تذاكر البرنامج، ويمكن للمدارس الحصول عليها الآن.

ويمكن لكافة الطلبة، باهتماماتهم وفئاتهم العمرية المختلفة، متابعة الجلسات المتنوعة بكل سهولة، فقد راعت إدارة المهرجان أن تكون الجلسات والورش ضمن إطار تفاعلي جذاب لذا يُطلب من الطلاب إرسال أسئلتهم مسبقاً، ليتمكن الكتّاب من الإجابة عنها خلال جلساتهم.

عمل دؤوب

وقالت أحلام البلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «إننا في بحث دائم وعمل دؤوب متواصل لجعل مهرجاننا وبرنامجنا التعليمي أكثر شمولية وسهولة...».

وأضافت البلوكي: «يسرنا أن نستضيف هذا العام مجموعة متميزة من الكتّاب في برنامج جلسات الطلبة لمهرجان طيران الإمارات هذا العام، وكلنا ثقة أنهم يشكلون مصدر إلهام لشبابنا في جميع أنحاء البلاد».

ويمكن للمدارس الاختيار بين مجموعة من 5 جلسات باللغة الإنجليزية، أو من جلسات بالعربية، أو جلسات باللغتين على مدار الشهر، ويمكن لكل مدرسة إعادة عرض كل جلسة مرات عدة حسب حاجتها، سواء لفصول مختلفة أو خلال طابور الصباح، أو للتجمعات، أو يمكن للطلبة متابعة الجلسات من بيوتهم ومناقشتها في الفصل.

تستضيف جلسات اللغة الإنجليزية كتّاباً لجميع الأعمار، من أبرزهم بولي دونبار، 4 سنوات فأكثر، لاين ريدمان، 6 سنوات فأكثر، إيرين إنترادا كيلي، 9 سنوات فأكثر.