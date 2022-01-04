تعاون ثقافي بين الإمارات وفيتنام

المصدر: دبي ـ البيان

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وقّعت وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية فيتنام الاشتراكية، بهدف التعاون في مجالات الثقافة، المتعلقة بالآثار والتراث والفنون والمكتبات، والتعاون المباشر في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية ودعم الموهوبين، لتعزيز المعرفة المتبادلة والفهم الكامل لكل من ثقافة الآخر، وتفعيل الحوار الثقافي واللقاءات الثقافية، لدورها في الحفاظ على الهوية الوطنية لكلا الطرفين والتعريف بها.

وقع مذكرة التفاهم مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وتا كوانع دونغ نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامي. وتضع المذكرة أسساً راسخة لتبادل الخبرات والمعلومات والخبراء في مجالات الثقافة التي تشمل الآثار والتراث والفنون والمكتبات، والصناعات الإبداعية، ودراسة الثقافة واللغات والآداب والفنون والتراث الخاصة بكلا البلدين للآخر، والتعاون بين المكتبات، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية.