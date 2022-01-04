«طوابع قصر الوطن» جديد «بريد الإمارات»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت مجموعة بريد الإمارات طوابع بريدية تذكارية احتفالاً بـ «قصر الوطن»، وذلك تأكيداً على الإرث الثقافي الذي تمثله الطوابع البريدية، ودورها المهم في توثيق تراث الدولة وثقافة شعبها.

يصور الطابع الجديد القبة الرئيسية المهيبة للقصر، ويعكس إبداع وجماليات فنون العمارة العربية والثقافة الإسلامية من خلال الأنماط والزخارف الهندسية الفريدة التي يمتاز بها. ويشكل الطابع ثمرة تعاون بين الصرح الحضاري الأحدث في الدولة ومجموعة بريد الإمارات التي تعتبر من أقدم مؤسسات الخدمات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى التعريف بالتراث الثقافي الوطني، ودعوة للعالم لمشاركة مسيرة دولة الإمارات من خلال استكشاف إرثها التاريخي والثقافي.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بريد الإمارات»: «يعتبر قصر الوطن مبعث فخر واعتزاز للأمة، وصرحاً ثقافياً وسياسياً يحكي مسيرة قيادتنا الحكيمة ورحلتها في بناء الوطن وإنجازاته الكبيرة، كما يشكل معلماً مهماً للتعريف بالتراث المعماري العربي وإبرازه، بالإضافة إلى أنه يعد أحد أبرز صروح المعرفة والثقافة في الدولة».

وأضاف الأشرم: «انطلاقاً من دورنا في ربط الناس والمجتمع من خلال توفير أفضل الخدمات البريدية، فإننا نتطلع لإبراز الهوية والقيم التراثية والثقافية الأصيلة التي تتمتع به دولتنا، لذا يسعدنا في مجموعة بريد الإمارات إصدار هذا الطابع الذي يحتفي بالذكرى السنوية الثانية لقصر الوطن، ويبرز الإرث الثقافي الغني للدولة في الوقت ذاته».