جواهر القاسمي تطلق كتابها الأول "رسائل جوهرية"

المصدر: وام

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أصدرت دار منشورات القاسمي كتاب "رسائل جوهرية" لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى للأسرة بالشارقة وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة.

وتهدف فصول الكتاب إلى زرع قيمة الإنسان في نفسه وأهميته في تقدم المجتمع من خلال اكتشاف قدراته الذاتية والعمل على تنميتها سعياً للمساهمة في التنمية المجتمعية وإثبات الذات والتأكيد على أن الإنسان الإماراتي مهما كانت رفاهيته كبيرة إلا أنه قادر على الفعل والتأثير.

ويتضمن الكتاب محاور لها قيمة معرفية وثقافية وتوعوية في المكتبة الإماراتية والعربية. فكل جزء منها والتي كتبتها وقدمتها سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي يقدم قيمة وخدمة عظيمة لكل فئة من البشر ويجعل من الأسرة محوراً لكل ما جاء فيه نظراً للاهتمام الخاص الذي توليه سموّها لهذا الكيان المهم في بناء المجتمعات فالمحور الأول وهو "الأسرة وحلم الاستقرار" والمحور الثاني يتناول العطاء والتطوع فيما المحاور الأخرى تذهب نحو مناهج الحياة والإمارات وطني وصحتنا والمؤسسات وتحديات العمل والثقافة وغيرها.

ووجهت سموّها بأن يتم تحويل الكتاب بعد ذلك إلى كتيبات تحمل الرسائل الخاصة الموجهة لكل فئة لمساعدتها على التركيز فيما يخصها من رسائل وستكون البداية مع الرسائل الموجهة للأجيال الصغيرة والتي تحمل عنوان "إلى أبنائي وبناتي مع التحية".

وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي صاحبة رؤيا وقدرة على القيادة والتأثير ومن أكثر الشخصيات إلهاماً في العالم العربي فهي تدعم قضايا تخص تَقَدم المرأة وتسعى لتعريف الآخر بكل المفردات التراثية الإماراتية.