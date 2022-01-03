روعة المعجزة الهندسية «متحف المستقبل» بعدسة أحمد الناجي

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وفقاً لاختيار «ناشيونال جيوغرافيك» فإن «متحف المستقبل» في دبي يُعدُّ ضمن أجمل 14 متحفاً على مستوى العالم، ما يعكس ريادة دولة الإمارات في الابتكار والإبداع وتصميم وصناعة إنجازاتٍ هندسيةٍ ومعماريةٍ فريدة. «متحف المستقبل» يُعدُّ معجزةً هندسيةً على مساحة 30 ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً، ويتألف من سبعة طوابق، كما يتميّز بعدم وجود أعمدةٍ داخله، ما يجعل من تصميمه الهندسي علامةً فارقةً في مجال الهندسة المعمارية. ويرتبط المتحف بجسرين، يمتد الأول إلى «جميرا أبراج الإمارات» بطول 69 متراً، والثاني يربطه بمحطة مترو «أبراج الإمارات» بطول 212 متراً.

مجتمعات المصورين في العالم تُدرك أن صور هذا المَعلَم الفريد من مَعالِمِ دبي، تُعد من أكثر صور دبي شهرةً وانتشاراً حول العالم، بسبب فرادة شكله وتصميمه وتفاصيل جمالياته التي لا تنضب. إلا أن المصور الفلسطيني «أحمد الناجي» كانت له نظرةً أخرى للمتحف، إذ استطاع إبراز ضخامته وروعة معماره من خلال باقةٍ من الصور التي تمّ تضمين صور العنصر البشري فيها، إذ نلاحظ مجموعة من العاملين المُعلَّقين بحبالٍ ملفوفةٍ حوله خلال ممارسة مهام عملهم. يقول «أحمد الناجي» أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: أسوةً بمشاريعي وصوري الأخرى، أريد أن يشعر الناس بالذهول من التُحف المعمارية والمدن التي أقوم برصدها، للتعرّف إلى زوايا جديدة منها، وإبراز مدى ضخامة «متحف المستقبل» مثالاً على ذلك.

ويضيف: الصبر مهم جداً لالتقاط صورٍ متميزةٍ ولافتةٍ للانتباه، فعلى سبيل المثال، تحتاج صورة الضباب إلى التخطيط المُسبَق، إضافةً إلى الحضور في الصباح الباكر قبل أن يُغلِّف الضباب المتحف بالكامل.

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آلاف الصور للموضوع نفسه.. لا تعني نضوب الإبداع البصري!

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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