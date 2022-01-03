«الثقافة والفنون» في جدة تكرّم بلال البدور

المصدر: جدة ـ البيان

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كرمت جمعية الثقافة والفنون بجدة في المملكة العربية السعودية، الأديب والباحث والدبلوماسي بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، لدوره الفاعل في المشهد الثقافي الخليجي، ومساهماته ودعمه للأنشطة المشتركة مع جمعية الثقافة والفنون في جدة، واهتمامه بمد جسور التواصل بين دولة الإمارات العربية المتحدة المتحدة والمملكة العربية السعودية، ثقافياً وفنياً، وجاء التكريم إبان الحفل الختامي لمسابقة جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه في نسختها الخامسة، الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بجدة، وبرعاية كريمة من راعي المسابقة وداعمها الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، حضره نيابة عنه نجله الأمير سلمان بن فيصل، وبمعية فنانين ومهتمين بالفن التشكيلي من داخل مدينة جدة وخارجها، يتقدمهم الفنان ضياء عزيز ضياء.

ويُعد الباحث بلال البدور أحد الشخصيات المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو علاوة على تسلمه زمام سفير الإمارات في الأردن سابقاً، شغل العديد من المناصب كإدارة مجلس ندوة الثقافة والعلوم في دبي، ورئاسة جمعية حماية اللغة العربية، فضلاً عن عضويته في جمعية رعاية الموهوبين، وإدارته لقطاع الثقافة والفنون، ووكيلاً مساعداً في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وأمين عام جائزة محمد بن راشد للغة العربية، إضافة إلى جهوده في توثيق بدايات العمل الثقافي في دولة الإمارات العربية، وهو حاصل على ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر سنة 1957.

وحول هذا التكريم بيّن رئيس جمعية الثقافة والفنون في جدة محمد آل صبيح: إن تكريم بلال البدور ما هو إلا امتداد لمبادرة جمعية الثقافة والفنون بجدة بتكريم الشخصيات الفاعلة تثميناً منها وتقديراً لأصحاب المنجز، ولمن لهم إسهامات في الحراك الثقافي والفني.