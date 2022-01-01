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إكسبو 2020 دبي اليوم

حمدان بن محمد: العز والمجد.. لقاء السحاب .."فيديو"

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  • البيان
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 نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على حسابه في «انستغرام» ابياتاً شعرية جديدة لسموه يتغنى فيها بمناقب وفعال، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. قال فيها:

غير الفخر والعز والمجد وش بَعد.. يادارنا جات السـحايب مـراديم
تقول بوخـالد محـمد على وعـد.. مَعَ أبو راشــد محمد على الغـيم
تصافحوا ثم سولف البرق للرعد.. ومن هنا ربّـي كتب ينزل الديـم

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