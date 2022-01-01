لطيفة بنت محمد: عام جديد نبدأ معه رحلة إنجازات ونجاحات نوعية

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن رحلة جديدة من الإنجازات والنجاحات النوعية ستنطلق في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مع بدء عام 2022 ، وهنأت سموها الجميع بمناسبة قدوم العام الجديد. وقد جاء ذلك في تغريدة لسموها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت فيها:

«سنة كاملة مضت بتحدياتها ونجاحاتها.. تعلمنا فيها الكثير وشهدنا فيها الكثير.. واليوم نستقبل عاماً نبدأ معه رحلة جديدة ونحقق من خلاله إنجازات ونجاحات جديدة، بإذن الله. كل عام ونحن بلد اللا مستحيل، كل عام وأنتم جميعاً بخير وصحة وسلام، وكل عام وأنتم أقرب من تحقيق أحلامكم».