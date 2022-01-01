مهرجان الشيخ زايد يسجل 3 أرقام قياسية في «غينيس» مع استقبال عام 2022

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سجل مهرجان الشيخ زايد 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مع استقبال زواره للدقائق الأولى من العام الجديد 2022، بأضخم عرض للألعاب النارية، والذي أضاء سماء منطقة الوثبة لمدة 40 دقيقة متواصلة بتشكيلات وألوان متعددة أبهرت الحضور.

وشهد مهرجان الشيخ زايد ضمن احتفالاته بالعام الجديد فعاليات واستعراضات استثنائية وحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الألعاب النارية من حيث الكمية والوقت والشكل والذي منح زواره تجربة استثنائية مع دخول العام الجديد.

نسخة استثنائية

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على تقديم نسخة استثنائية من احتفالات المهرجان بالعام الجديد 2022 عبر حزمة من الفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية العالمية تماشياً مع مكانة المهرجان الرائدة عالمياً ضمن أهم المهرجانات الثقافية والترفيهية العالمية.

وقدم المهرجان عرض الدرون الضخم الذي طاف سماء الوثبة بعنوان «WELCOME 2022» باستخدام 2022 طائرة درون والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، كما قدم لزواره حفلاً غنائياً على مسرح المهرجان أحياه الفنان عيضة المنهالي الذي قدم للجمهور مجموعة من أشهر أغانيه.

فعاليات مميزة

وشملت الاحتفالات فعاليات مميزة للأطفال تنوعت ما بين مسرحيات وعروض للسيرك أقيمت على مسرح الأطفال إلى جانب الألعاب الممتعة في مدينة الألعاب الترفيهية ومُنتجع الفرسان الرياضي وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

كما قدمت أجنحة الدول المشاركة في المهرجان عروضاً كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وثقافية فلكلورية عالمية جابت ساحات المهرجان وأجنحته، وتركت الجمهور في مساحات مفتوحة من السعادة والبهجة، عبر الاستعراضات الفنية والفلكلورية العالمية التي حولت منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي احتفاءً بالعام الجديد 2022.