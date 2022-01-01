طرح نسخة نادرة من ديوان الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا للبيع في مزاد

المصدر: البيان

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طرحت للبيع نسخة نادرة لديوان "المساء" (طبعة عام 1912) بقلم الشاعرة الروسية الشهيرة، آنا أخماتوفا (1889–1966) في مزاد "ليتفوند" الروسي مقابل مليوني روبل (27 ألف دولار).

وجاء في تقرير نشره مزاد "ليتفوند" في بطرسبورغ أن الصفحة الأولى للديوان الخالي عن غلاف مذيّلة بتوقيع، مارينا تسفيتايفا ( 1892 - 1941) حيث كتبت الشاعرة: "مارينا تسفيتايفا، العام "1916.

وتعتبر النسخة التي طرحت للبيع تحفة أدبية نادرة جدا لم يمتلكها أي متحف في روسيا وخارجها إلا نادرا.

يذكر أن المزاد العلني سيقام في بطرسبورغ يوم 20 يناير العام 2022.

وأوضح ناطق باسم مزاد "ليتفوند" في بطرسبورغ أن نسختين من الديوان المذكور سبق لهما أن بيعتا مقابل 800000 روبل ( نحو 11 ألف دولار). أما تواقيع الشاعرة، مارينا تسفيتايفا، فبيعت مقابل 5.75 مليون روبل و6.74 مليون روبل و4.1 مليون روبل.