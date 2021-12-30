«مرشدات الشارقة» تدير سلسلة ورش ومخيمات

المصدر: الشارقة - البيان

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نظّمت مفوضية مرشدات الشارقة، خلال شهر ديسمبر، مجموعة من الأنشطة التعليمية والمعرفية المتنوعة، شملت ورش عمل، ومخيمات، ومسابقات استهدفت مختلف منتسبات المفوضية، من الزهرات، والمرشدات، والمرشدات المتقدمات، بهدف تنمية مواهبهن الإبداعية، وتطوير مهاراتهن وقدراتهنّ في مجالات مختلفة.

وتضمنت أنشطة الشهر مسابقة «الإمارات بعيونكم»، وورشة دليل المرشدات، وورشة بعنوان «لمتنا أحلى» للمرشدات والمرشدات المتقدمات، وحملة الشتاء لفتيات النادي التطوعي، ومخيم تحت ضوء القمر الذي أقيم في منطقة مليحة الأثرية، ومخيم «أنا أستطيع» المخصص للزهرات، وأخرى للمرشدات والمرشدات المتقدمات.

ورشة دليل المرشدات

ونظمت المفوضية ورشة «دليل المرشدات» استهدفت من خلالها تعريف المنتسبات حديثاً بالحركة الارشادية، والقيم والمبادئ التي تتمحور حولها الحركة الإرشادية، وتضمنت الورشة أنشطة إرشادية وتعليمية، تعرفت من خلالها المشاركات إلى الوعد والقانون والعُقد الكشفية، وكيفية نصب الخيم، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتخييم.

الإبداع في «لمتنا أحلى»

ودربت المفوضية في ورشة «لمتنا أحلى» المشاركات على كيفية تنسيق الأمكنة وترتيبها للمناسبات العائلية وزيارات الأصدقاء والرحلات باستخدام الأدوات المتوفرة في المنزل، من خلال تزويد المنتسبات بمجموعة أدوات لإلهامهن لصنع الزينة، عن طريق تقسيمهن إلى فرق مختلفة، وتوجيه كل فريق لإنشاء جلسة مختلفة بإبداعهن وابتكاراتهن، واستهدفت الورشة تشجيع الفتيات على الابتكار و الإبداع، وترسيخ نشاط إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك وتعليم الفتيات مهارة التزيين.

مخيم أنا أستطيع

وجمعت المفوضية منتسباتها من المرشدات والمرشدات المتقدمات في الدورة الثالثة من مخيم «أنا أستطيع» خلال الفترة من 24 إلى 25 ديسمبر، واتاحت لهن المجال لخوض تجربة ابداعية تعليمية استمرت يوماً وليلة، بهدف تطوير العديد من المهارات الاجتماعية، وتعزيز التواصل والثقة بالنفس، والعمل بروح الفريق الواحد، والاطلاع على المهارات الأساسية الخاصة بالتخييم.

وكانت المفوضية قد نظمت نسخة من المخيم للزهرات من 17 إلى 18 ديسمبر، تضمّن مجموعة من النشاطات والتحديات الهادفة إلى خلق فرصة للتطور والاستقلالية واكتشاف عالم الكشافة والمرشدات من خلال النشاطات الرياضية، والعمل الجماعي، والابتعاد عن استخدام كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والاندماج مع الطبيعة.

تحت ضوء القمر

وفي عودة إلى الأنشطة الشتوية، أقامت المفوضية في مركز مليحة للآثار بإمارة الشارقة المخيم الشتوي بعنوان «تحت ضوء القمر» من 14 إلى 15 ديسمبر، حيث عاشت المنتسبات المشاركات خلاله تجربة ترفيهية في أعماق صحراء الشارقة، ومثّل لهن المخيم فرصة لاكتشاف منطقة مليحة الأثرية، وتعلمت المشاركات فيه كيفية استخدام البوصلة، وغيرها من الخبرات التي تمكنهن من مواجهة التحديات الصعبة في الصحراء.

حملة الشتاء

وأطلقت المفوضية في 11 ديسمبر حملة الشتاء التطوعية التي نفذتها منتسبات نادي التطوع في مبنى المفوضية، من خلال تجهيز حقائب الشتاء وتوزيعها على العمال، لرسم الابتسامة على وجوههم، واستهدفت الحملة زيادة وعي المنتسبات بأهمية العمل التطوعي، وتوفير الفرصة للفتيات للمشاركة في أعمال مجتمعية.

مسابقة الإمارات بعيونكم

وتزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الخمسين، فتحت المفوضية عبر مسابقة «الإمارات بعيونكم» الفرصة أمام الزهرات والفتيات من الجنسيات كافة في الدولة، للتعبير عن حبهن لدولة الإمارات في يومها الوطني، عبر نشر مقطع فيديو، أو رسم، أو تصوير، أو أي عمل فني مبتكر، عبر حسابات المفوضية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مفوضية مرشدات الشارقة تتبع في أنشطتها كافة إرشادات الصحة والسلامة، وتضع الحد الأقصى لعدد المشاركات في جميع ورش العمل والفعاليات، مع مراعاة التباعد، وإلزام جميع المشاركات بارتداء الكمامات، واستخدام أدوات التعقيم، وإبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد 19.