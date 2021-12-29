مهرجان طيران الإمارات ‌للآداب يعلن عن قائمة بأفضل الكتب التي ترشحها لأندية الكتب

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن قائمة بأفضل الكتب التي ترشحها لأندية الكتب التي تشتمل على مختلف أنواع الأعمال الأدبية من الكتب الحائزة على إعجاب النقاد إلى الكتب الأكثر مبيعا وقبولا لدى الجماهير وجميعها تشجع على النقاش الهادف ومشاركة مختلف وجهات النظر حول العالم .

وأكدت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب أهمية التخطيط لمهرجان طيران الإمارات للآداب باعتباره واحد من أهم المهرجانات الأدبية في العالم .

وقالت : " نحن في بحث دائم عن الكتب والمؤلفين الذين يشكلون مصدرا للترفيه والمتعة ولهم القدرة على أسر قلوبنا وتحفيز عقولنا على التفكر في العالم من حولنا وكلنا ثقة بأن الكتب في هذه القائمة قادرة على تحقيق ذلك وأكثر إذ يوفر مهرجان طيران الإمارات للآداب المقرر إقامته خلال شهر فبراير فرصة لقاء كافة مؤلفي الأعمال الموجودة في القائمة لذا باشروا بالقراءة".

وعمل فريق المؤسسة على اقتراح وترشيح مجموعة من الكتب بهدف إنشاء قائمة تضم نخبة من الأعمال التي تحفز الفكر والنقاش وتبادل الآراء حيث تضم القائمة "قبل أن تبرد القهوة" للكاتب توشيكازو كواغوشي و "فوق جسر الجمهورية" لـ شهد الراوي و"دفاتر الوراق" لـلكاتب إبراهيم الوراق و " دلشاد" للكاتبة بشرى خلفان و "صالة أورفانيللي" للكاتب أشرف العشماوي و "في أثر عنايات الزيات" للكاتبة إيمان مرسال و "خادمات المقام" للكاتبة منى الشمري.

يذكر أنه سيتم استضافة جميع المؤلفين المذكورين في القائمة خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب والمقرر إقامته في الفترة بين 3- 13 فبراير 2022 في فنادق الحبتور سيتي.