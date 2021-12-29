«تراث الإمارات» يشارك في اجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق بالبحرين

المصدر: المنامة - وام

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شارك نادي تراث الإمارات ممثلاً بمركز زايد للدراسات والبحوث في الاجتماع الـ (34) للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد الأحد في مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، بوفد ضم فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، ولطيفة النعيمي مسؤولة النشاط الثقافي بالمركز.

وقدمت المنصوري في الاجتماع تنويراً عما أنجزه المركز في إعداد الدراسة التوثيقية عن تاريخ الخليج العربي المعاصر، استكمالاً لتنفيذ مقترح كان تقدم به المركز في الدورة السابقة، ويتمثل في إصدار كتاب عن تاريخ دول الخليج العربية، يعتمد على الوثيقة التاريخية والروايات الشفاهية كمصدر رئيس له.

وتناول الاجتماع عدداً من الأجندة المطروحة على جدول أعماله، واستعراض عدد من المشاريع المقدمة من بعض الهيئات الثقافية بالدولة.

من جهة أخرى شارك مركز زايد للدراسات والبحوث في الندوة الفكرية التي أقيمت، أول من أمس، على هامش الاجتماع، بعنوان «الشيخ عبدالله بن خالد والتاريخ»، وتحدث فيها عدد من الأكاديميين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وعرضت إنجازات الأمين العام السابق للأمانة «رحمه الله» وإسهامه في رفع المستوى الثقافي والأدبي في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي بشكل عام حيث قدمت فاطمة المنصوري ورقة بعنوان: «جهود الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة في جمع مصادر تاريخ الخليج.. الأرشيفات الروسية نموذجاً».

كما تطرقت إلى أهم الأبحاث والدراسات التي قدمت في ندوة العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون وروسيا التي نظمتها الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون في عام 1997 بمشاركة خمسة عشر عالماً وباحثاً من المستشرقين والمستشرقات الروس، ومديري مراكز الدراسات والوثائق الأعضاء في الأمانة العامة، وباحثين ومهتمين بالدراسات التاريخية.

وعرضت الورقة نماذج من وثائق الأرشيف الروسي الموجودة في مكتبة مركز زايد للدراسات والبحوث التي قدمت له هدية من مركز الوثائق التاريخية في البحرين.