3 أعضاء جدد في مجلس أمناء «العويس الثقافية»

المصدر: دبي ــ البيان

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رحب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بانضمام معالي نجلاء بنت محمد العور، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والكاتب ناصــر الظاهــــري، إلى مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

تعزيز

وأكد معالي د. أنور قرقاش رئيس مجلس الأمناء الثقة العالية بكفاءة الأعضاء الجُدد وقدرتهم على تعزيز عمل المؤسسة والحفاظ على قيمها الأساسية في تكريم الأدباء والمثقفين العرب وتقديرهم، من خلال جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية التي تمتعت بمصداقيتها وحياديتها بين المثقفين العرب، وأضاف إن دور مجلس الأمناء في تعزيز الموقع المالي للمؤسسة واستثماراتها هو جزء رئيسي من عمل المجلس، وأشاد بإنجازات المؤسسة التي أصبحت واحدة من أبرز المؤسسات الثقافية العربية، وأضاف إن جائزة العويس هي بمثابة هدية الإمارات إلى الثقافة العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في مقر المؤسسة، أول من أمس، بحضور كل أعضاء المجلس، ومن بينهم: معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.

يُذكر أن معالي نجلاء العور التي شغلت منصب وزيرة تنمية المجتمع، والأمين العام لمجلس الوزراء الإماراتي، حاصلة على شهادة البكالوريوس في علوم تقنية المعلومات من جامعة الإمارات، بالإضافة إلى تلقيها تدريباً أكاديمياً في الإدارة والمؤسسات من كلية لندن للأعمال، وشغلت عضوية مجالس عدة من أهمها: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اللجنة الوطنية للانتخابات، واللجنة العليا لتطوير المناهج الوطنية، ومجلس التعليم والموارد البشرية، لجنة المجتمع وإرث الألعاب الأولمبية.

أما عبد الله سلطان محمد العويس، فيشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة منذ عام 2014، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات، بالإضافة إلى ذلك فهو يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وكذلك هو عضو في مجلس إدارة غرفة التجارة العربية النمساوية منذ عام 2007، وقد تقلّد خلال مسيرته العملية العديد من الوظائف والمناصب، وساهم في عضوية مجالس إدارات جهات ومؤسسات عدة مختلفة في الدولة.

مناصب

وأما ناصر علي الظاهري الأديب والإعلامي والمخرج السينمائي، فقد تقلّد العديد من المناصب المختلفة، منها رئيس الإعلام العسكري، والمدير لتحرير مجلة درع الوطن. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الإعلام والأدب الفرنسي من جامعة الإمارات، الذي تابع دراسته العليا في معهد الصحافة العربية جامعة السوربون في باريس، بالإضافة إلى كونه عضواً في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الذي تولى رئاسته في فترة من الفترات، وهو كذلك عضو في منظمة الصحافيين العالمية، وقد صدرت له العديد من المؤلفات. ومع كتابته للمقال الصحافي فقد اتجه إلى تأليف سيناريوهات الأفلام وإخراج الأفلام الوثائقية وحصل على العديد من الجوائز العالمية في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع استعرض المجلس الوضع المالي للمؤسسة، والخطوات التنفيذية في دورة الجوائز، وأوجه النشاط العام وسير العمل فيها.