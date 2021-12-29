«معرض فني متنقل» يروي الإنجازات ويثري الحراك الثقافي

المصدر: عجمان ـ البيان

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نظّمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مبادرة جديدة بعنوان «المعرض الفني المتنقل»، ضمن أهدافها لدعم المواهب واستدامة قطاع الثقافة والفنون، وإثراءً للمشهد الثقافي في إمارة عجمان، وذلك لعرض أعمال ورسومات الفنانين الموهوبين، والتي تأتي ضمن مهام ومسؤوليات مكتب الثقافة والفنون في الدائرة، حيث عقدت الدائرة خلال هذا العام شراكة مع أكثر من 250 فناناً محلياً وعالمياً ضمن مهرجان المربعة للفنون والذي عقد في شهر نوفمبر السابق.

سلسلة معارض

ويهدف المعرض الفني المتنقل، الذي تروي إبداعاته إنجازات الدولة وتراثها وتاريخها، إلى الترويج للفنانين المتعاقد معهم وعرض أعمالهم الفنية المشاركة في المعرض وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الضيافة في الإمارة.

وافتتح صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، المعرض الفنّي المتنقّل الأول ضمن سلسلة معارض متنقّلة تنظمها الدائرة بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، حيث يقام المعرض الأول في فندق عجمان. وتم الافتتاح بحضور جورج غانشيف، مدير عام الفندق، والفنان الدكتور قيس سالم عبود الذي يقدّم في المعرض المتنقّل أكثر من 10 أعمال فنية معنية بالتراث العربي.

ويهدف المعرض الفني المتنقل الذي يأتي ضمن الفعاليات المرافقة لحملة «أجمل شتاء في العالم» إلى تجسيد صورة عجمان كوجهة رئيسية للفن والثقافة، إضافة إلى دعم وتشجيع الفنانين وبناء علاقة مستدامة عبر عرض أعمالهم، حيث تهدف «سياحة عجمان» إلى مواصلة المبادرات الفنية، وإشراك شركائها الاستراتيجيين من قطاع الضيافة في أنشطتها الثقافية.

إثراء ودعم

وأكد صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، أن مبادرة «المعرض الفني المتنقل» تسهم بشكل كبير في إثراء القطاع الثقافي في عجمان من خلال دعم المواهب الثقافية والفنية، وتوفير منصة لدعم المبدعين في مختلف المجالات، بهدف تقديم مخرجات تعكس المشهد الثقافي المزدهر والمتنوّع في الإمارة على الصعيد المحلي والإقليمي، والحفاظ على المكتسبات الفنية، حيث تعمل الدائرة باستمرار على تشجيع الحركات الفنية، وزيادة الوعي بالدور الثقافي وأهميته في الحفاظ على الهوية الإماراتية والارتقاء بها وتعزيز مكانتها.

وأوضح أن «المعرض الفني المتنقل» يستعرض أعمال الفنانين الواعدين، ويوفر لهم منصة قوية للتفاعل مع المجتمع، حيث يمكن لقاطني وزوار إمارة عجمان أن يتعرّفوا على القدرات الإبداعية للفنانين على اختلاف توجهاتهم الفنية، مما يسهم في الارتقاء بذائقتهم تجاه الفنون، ويعزز من مكانة عجمان كوجهة فنية وثقافية عالمية .