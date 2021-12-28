6 مبدعين في الحلقة الرابعة من «شاعر المليون»اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبث من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، مساء اليوم، الحلقة المباشرة الرابعة من برنامج «شاعر المليون» في موسمه العاشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

6 شعراء

ويشارك في الحلقة الرابعة التي ستبث مجرياتها عبر قناتي بينونة والإمارات وتطبيق شاعر المليون، 6 شعراء يقدمون قصائدهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن وحمد السعيد، وأمام المشاهدين عبر الشاشات وعشاق الشعر النبطي في مسرح شاطئ الراحة.

وسيتم مطلع الحلقة إعلان نتائج تصويت المشاهدين لأربعة شعراء من الحلقة الماضية، وهم (مناحي عوض الفهيقي من السعودية 45 درجة، وحامد شمقل العنزي من السعودية 44 درجة، وأحمد سند الميسري من اليمن 42 درجة، ومحمد بن حيي الهاملي من الإمارات 41 درجة)، إذ سينضم واحد منهم إلى زملائه الشعراء في قائمة الـ 24، عن طريق التصويت عبر التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني.