«رسومات الأطفال».. دليل ينمي ثقافة الأطفال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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«رسومات الأطفال: دليلٌ إرشادي يوضح لماذا يرسم الأطفال ومتى وكيف؟»، كتاب غني بالمعلومات والتشكيلات الفنية، التي تنمي ثقافة الأطفال، صدر أخيراً بترجمته العربية عن مشروع «كلمة» في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الترجمة العربية، وهو للمؤلفة مارلين غودمان، وقد نقلته إلى اللغة العربية نجلاء حسن، وراجع الترجمة عمر الأيوبي. الكتاب موجز وثري بالرسوم الإيضاحية، ويستهدف الآباء ومقدمي الرعاية، ويستكشف سبب رسم الأطفال ومعنى وقيمة الرسم لديهم – وذلك بالنسبة للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً. يوجِّه هذا الكتاب، مُسترشِداً بعلم النفس والتعليم العملي للأطفال، القرَّاء خلال المراحل والخصائص المتعاقبة لتطور الرسم أثناء تغيُّر الأطفال عقلياً وجسدياً واجتماعياً وعاطفياً وإبداعياً.

ويقدم نصائح لتشجيع الأطفال على التعبير عن أفكارهم بصرياً، كما يوصي بالمواد الفنية المناسبة للفئة العمرية وأماكن العمل والوسائط المختلفة. وهذا الكتاب، المليء بأمثلة مبهجة من رسومات الأطفال، مرجع لا بد منه للآباء المهتمين بالأنشطة الفنية لأطفالهم.

يتمحور الجزء الأول من كتاب «رسومات الأطفال»، «لماذا؟» حول فكِّ رموز رسومات الأطفال. فضلًا عن أنه يناقش الدافع الطبيعي للأطفال للرسم، وأهمية الرسم في نموهم بشكل عام.

أما الجزء الثاني، «متى؟»، فيقدم دليلاً للآباء خلال المراحل التدريجية للتعبير الفني للأطفال، ويقدم خصائص سهلة لتحديد ماذا وكيف يرسم الأطفال في كل مرحلة من مراحل تطورهم الفني. الجزء الثالث، «كيف؟»، يقدم نصائح واقعية بشأن كيفية تشجيع الآباء لأطفالهم على الرسم في المنزل، من خلال توفير المكان والمواد والفرص المناسبة، فضلاً عن السلوك المناسب والدعم اللازم، كما يشمل ما يجب فعله وما يجب تجنبه فيما يتعلق بالمعارض والمسابقات الفنية للأطفال.