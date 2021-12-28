دبي تقود سيمفونية تطور الفنون الرقمية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترسم دبي ملامح ارتقاء نوعي وتقدم متمايز في عالمنا، على صعيد الفنون الرقمية، كما في سواه من حقول الإبداع الأخرى، إذ غدت تقود بجدارة سيمفونية تطور هذه الفنون. ويبدو لافتاً في السياق، تسابق المؤسسات والجهات المعنية كافة، الرسمية والخاصة، في إطلاق مبادرات ثرية في هذا المجال نجدها تلقى كبير التفاعل والتجاوب من المبدعين والجمهور في المجتمع، معززة بذا مكانة هذا المساق الإبداعي الذي يبدو أنه يعيش، محلياً وعالمياً، «ثورة حقيقية» مع ابتكار تقنية (NFT)، واتساع التعامل مع الـ «بلوك تشين»، إذ بات لهذا الفن منصات خاصة تتعامل به، ورواد وفنانون عالميون يمارسونه على أرض «دانة الدنيا»، مستفيدين مما توفره لهم من دعم، سواء من خلال التسهيلات التي تقدمها، أو صالات العرض والمنصات التي توفرها لعرض إبداعاتهم ومواهبهم.

وفي هذا السياق، أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تنظيمه لمعرض الفن الرقمي الذي يضم لوحات (NFT)، وذلك في مختبره الرقمي الكائن في «إنوفيشن هب»، التابع لمركز دبي المالي العالمي. ويتم تنظيم هذا المعرض، بالتعاون مع الفنانة أمريتا سيثي، وهي إحدى الفنانات الرائدات في مجال الفن الرقمي (NFT) في الدولة.

قصة

ويحكي معرض الفن الرقمي، الذي يستضيفه بنك دبي التجاري، قصة تطور البنك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار الخمسين عاماً الماضية، حيث تربط القصة معلم برج الساعة في ديرة، والذي يعد جزءاً من شعار وهوية بنك دبي التجاري، بمعالم دبي الأخرى، كالمقر الرئيس للبنك. كما ترسخ لوحات المعرض، التزامه بمواصلة ريادته في مجال الابتكار، ودعم طموح الأجيال الحالية والمستقبلية، لضمان نمو مستدام طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز فن الملاحظات الصوتية، بدمجه بين التكنولوجيا ومستقبل الفن، حيث تخلق أمريتا تجربة فريدة، بأسلوبها الفني المميز. من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المضمن في العمل الفني، يتم تنشيط الواقع المعزز، ما يسمح لزائري المعرض، بالاستمتاع بتجربة فنية سمعية وبصرية. وتأتي هذه الأعمال الفنية الحصرية، مع رقم NFT خاص بها، ما يجعل بنك دبي التجاري، من أوائل البنوك في العالم التي تمتلك أرقام NFT خاصة بها.

نجاح وازدهار

وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «في ظل الاحتفالات بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يسعدنا استضافة معرض الفن الرقمي NFT الفريد، الذي يتحدث عن ازدهار الدولة وإنجازاتها الرائعة خلال نصف قرن من الزمن فقط. علاوة على ذلك، فإننا فخورون بأن تتماشى قصة نجاح وازدهار الدولة، مع قصة نجاح البنك وازدهاره، حيث خطت دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوات كبيرة في أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار. وبدوره، يقوم بنك دبي التجاري، بدعم مسيرة التنمية في الدولة، وسنواصل استمرار دعمنا ومساندتنا لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الرحلة».

نمو

وأضاف: «خلال العامين الماضيين، شهد القطاع الفني نمواً ملحوظاً في الفن الرقمي (NFTs)، حيث أصبح العديد من الفنانين في جميع أنحاء العالم، يعتمدونه لعرض أعمالهم ومواهبهم. نحن في بنك دبي التجاري، فخورون بقدرتنا على توفير منصة لعرض مواهب إحدى أفضل الفنانات في الفن الرقمي في الدولة، وذلك في مختبرنا الرقمي. كما أننا نوفر لعشاق الفن والتكنولوجيا، والمجتمع بأسره، فرصة فريدة من نوعها لتجربة تقنية NFT».