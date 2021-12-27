الأرشيف الوطني يشارك في اجتماعات الدورة 34 للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول الخليج العربي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك الأرشيف الوطني في اجتماعات الدورة 34 للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في مملكة البحرين، واستعرض فيها الخطة الاستراتيجية الشاملة، التي وضعها للأمانة العامة، وقدم طرق تنفيذ خطة المئة يوم، لتنفيذ ما جاء فيها من مبادرات ومشاريع، وسبل وضع هيكلية واضحة لاستدامتها، وجاءت مشاركة الأرشيف الوطني بوصفه أحد أبرز الأعضاء في الأمانة العامة، وهو من أقدم الأرشيفات في منطقة الخليج العربي، ويُعنى بحفظ ذاكرة الإمارات ومنطقة الخليج.

أهمية

وتجلّت مشاركة الأرشيف الوطني بالكلمة، التي ألقاها عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف الوطني بالإنابة، والتي أكد فيها أهمية اجتماعات الدورة 34، في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 لما ستناقشه من تحديات كبيرة، ينبغي التغلب عليها من أجل دفع عجلة العمل التوثيقي والبحثي في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم مسيرة التعاون العلمي المتخصص وتطوير آليات العمل، والوصول إلى أنسب الحلول وأفضل الطرق لتنفيذ استراتيجية الأمانة العامة وأهدافها.

ودعا عبدالله ماجد آل علي المشاركين إلى مؤتمر المكتبات والأرشيفات، الذي سيستضيفه الأرشيف الوطني في أبوظبي عام 2022، والذي يستهدف وضع الحلول المناسبة لتطوير أعمال المكتبات والأرشيفات، وذلك تمهيداً لاستضافة أكبر حدث أرشيفي في العام، وهو كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي ستستضيفه أبوظبي عام 2023م.

محاور

واستعرض حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف الوطني أهم محاور الخطة الاستراتيجية الشاملة والتوصيات المتعلقة بها، وقدم رؤية الأرشيف الوطني لتطبيق وتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية، وأهم الملامح للمرحلة المقبلة ومسرّعات الخطة.

وناقش المشاركون في الاجتماع الاستراتيجية الشاملة للأمانة العامة، التي أعدها الأرشيف الوطني وخطة المئة يوم، لتنفيذ ما جاء فيها من مبادرات ومشاريع.