"سبايدرمان: نو وي هوم" أول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار منذ بداية الجائحة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح فيلم "سبايدر مان: نو وي هوم" أول فيلم منذ بداية جائحة كورونا تتجاوز إيراداته مليار دولار حول العالم، بحسب موقع كومسكور لتحليل البيانات.

وبلغت إيرادات فيلم سبايدر مان، الذي أنتجته شركتا سوني ومارفيل، وصدر قبل حلول عيد الميلاد بفترة قصيرة، 5ر81 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية في ثاني أسبوع لعرضه، ليبلغ إجمالي إيراداته 3ر467 مليون دولار.

وحقق فيلم المخرج جون واتس ثاني أكبر افتتاحية محلية على الاطلاق في عطلة الاسبوع الماضية، وحصد 05ر1 مليار دولار في أنحاء العالم، على الرغم من عدم عرضه في الصين.

وبذلك يعد فيلم "سبايدر مان: نو وي هوم" من بطولة توم هولاند وزيندايا أعلى الافلام إيرادات خلال عام 2021 رسميا، وفي طريقه لتجاوز إيرادات سلفه "سبايدر مان: فار فروم هوم".