«ألحان» و«إبرة وخيط» تثريان مهارات الأطفال

المصدر: الشارقة ـ البيان

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اختتمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مخيم الشتاء؛ الذي قدمت من خلاله تجربة ممتعة وفريدة من نوعها على مدى أسبوعين لأكثر من 1000 طفل وطفلة تراوحت أعمارهم ما بين 6 إلى 12 سنة؛ من أطفال المراكز والجمهور. ولاقت الدورات التدريبية المتخصصة إقبالاً كبيراً من الأطفال وكان من أبرزها: دورة «ألحان موسيقية» التي تدرب خلالها الأطفال على الأداء الصوتي الصحيح مع مراعاة مخارج الحروف والمقاطع الصوتية.

أما في دورة «مهارات الحياة» فتمكن الأطفال من التعرف على مهارات وأنواع الاتيكيت المختلفة بالإضافة إلى تعلم السلوكيات والآداب والقواعد في المنزل وكيفية التعامل مع الآخرين.

وفي دورة «إبرة وخيط» تعلموا على المهارات الأساسية في الخياطة. وفي مجال المسرح فقد استمتع الأطفال بالدورات التي التحقوا بها مثل دورة «مسرح الدمى» التي هدفت إلى تنمية الخيال لديهم من خلال تقمص أدوار لبعض الشخصيات في القصص القصيرة.