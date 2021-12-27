«اتصالات لكتاب الطفل» تعرّف مبدعي الأردن برؤاها وشروط مسابقاتها

المصدر: عمّان ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، إحدى أبرز وأهم الجوائز المخصصة لأدب الأطفال في العالم العربي، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وتدعمها شركة «اتصالات»، جلسة تعريفية بالجائزة وشروط المشاركة فيها، في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور عدد من الناشرين والرسامين والمبدعين الأردنيين المتخصصين في الكتابة للأطفال.

وتحدث خلال الجلسة، التي أدارتها مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، حول الشروط الأساسية للمشاركة في الدورة الـ 14 المقبلة من الجائزة، وما حققته خلال دوراتها السابقة من تنافس بين الكتّاب والرسامين والناشرين لإنتاج عدد من الكتب المتميزة للأطفال واليافعين العرب.

فرص

وجاءت الجلسة ضمن سلسلة جلسات تعريفية، ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في مختلف البلدان العربية، لتعزيز فرص الوصول لمشاركات مميزة، ودعم صناعة كتاب الطفل العربي، حيث سلطت الجلسة الضوء على المحطات، التي مرت بها الجائزة منذ انطلاقها في عام 2009، والأهداف التي تعمل عليها لإثراء ثقافة القراءة وحب الكتب العربية لدى الأطفال، وإبراز أفضل أعمال الكتّاب والرسامين والناشرين، وتحفيزهم لإصدار كتب أطفال عربية بجودة عالية في الشكل والمضمون. واستهدفت الجلسة مد جسور التعاون مع المهتمين بكتاب الطفل في الأردن للإسهام في تطوير الجائزة وورش العمل التي تنظمها، ضمن سعي فريق العمل لتحقق الجائزة في دوراتها القادمة المزيد من التنافس على تقديم الأفضل.

تعاون

قالت مروة العقروبي: «نتطلع من خلال هذا النوع من اللقاءات والجلسات التعريفية إلى توسيع حجم التعاون العربي، والاستفادة من الجهود المبدعة والنوعية للارتقاء بكتاب الطفل، وفي الوقت نفسه رفع مستوى التنافسية على فئات الجائزة من خلال استقطاب مشاركات جديدة لديها معرفة جيدة بمستوى الأعمال المقدمة».