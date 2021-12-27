«الأقصر للسينما الأفريقية» مطلع مارس

المصدر: الأقصر - د ب أ

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أعلن السيناريست المصري سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من المهرجان، المقرر إقامتها خلال شهر مارس المقبل، ستكون بمعبد الأقصر، مشيراً إلى تكريم المخرج التونسي الكبير والخبير في السينما الأفريقية فريد بوغدير لما قدمه للسينما الأفريقية من علامات سينمائية متميزة.

وقال فؤاد، في بيان صحافي أمس، إن مراسم حفل الختام وتوزيع الجوائز سيكون يوم الخميس 10 مارس 2022 بطريق الكباش بمسرح مكتبة الأقصر العامة، وذلك من أجل الترويج للأثر العظيم الذي يعد منتجاً سياحياً مهماً، وجزءاً فريداً من التراث الإنساني العالمي.

فيما قالت المخرجة المصرية، عزة الحسيني مديرة المهرجان، إن الترويج السياحي للمدينة حاضنة المهرجان، هو جزء من أهداف الأقصر الأفريقي، الذي اعتاد على ذلك في مواقع أثرية مهمة شهدت افتتاح وختام المهرجان ومنها: (معابد الأقصر - الكرنك - هابو - حتشبسوت).

ومن جانبه، قال محمد عباس مدير مكتبة الأقصر، إن مسرح طريق الكباش، الذي سيقام عليه حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، يتسع لعدد 1200 متفرج ويقع على طريق الكباش مباشرة وأنه سيحتضن حفل الختام ليكون مكملاً للصورة العظيمة التي شهدها حفل افتتاح الطريق أمام العالم. وحسب بيان، عرف المخرج التونسي فريد بوغدير، في البداية، كناقد سينمائي من خلال أعماله ومنشوراته حول تاريخ السينما الأفريقية والعربية، ثم أخرج فيلمين وثائقيين طويلين تم عرضهما في اختيار رسمي في مهرجان كان السينمائي: (1983) و(1987)، وتوج أول أعماله الروائية، حلفوين، طفل المدرجات (1990) بالعديد من الجوائز، بما في ذلك التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي في عام 2016. وتعد أعمال بوغدير تأريخ للمجتمع التونسي بداية من فيلمه «عصفور السطح».

وكان المهرجان قد أعلن عن تنظيم مائدة مستديرة حول أهمية وجماليات مواقع التصوير الأجنبي للمساهمة في رفع الوعي العالمي تجاه مصر، وسيكرم المهرجان في دورته المقبلة النجم الكبير حسين فهمي بمنحه تكريم إنجاز العمر، وتكريم المخرجة أبولين تراوري من (بوركينا فاسو)، وتكريم النجم المصري عمرو سعد، وتحمل الدورة اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.