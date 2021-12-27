«الحارس».. سيرة زاهي حواس بين الآثار

المصدر: (القاهرة - البيان)

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يمتلئ كتاب «الحارس» الصادر حديثاً، بالكثير من القصص الساحرة والمشوقة عن الآثار وعن أجانب تركوا بلادهم وفضّلوا الاستمرار في مصر منجذبين إلى سحر الأسرة القديمة.

ويحتوي كتاب «الحارس» لعالم المصريات الدكتور زاهي حواس، على 16 فصلاً يسرد فيها حواس سيرته الذاتية، من مرحلة الطفولة وحتى آخر تكريم حصل عليه من إمبراطور اليابان والدكتوراه الفخرية من جامعة روسيا التي حصل عليها قبل طباعة الكتاب بأيام. كما يفرد الكتاب مساحات كبيرة مستعرضاً أهم الاكتشافات التي تمت في منطقة الأهرام بوساطته وبوساطة عدد من المفتشين السابقين.

ويتناول الكتاب عدداً من الخلافات والقضايا التي خاضها حواس عبر سنوات طويلة مع جهات مصرية وعالمية، مستعرضاً الصعاب التي يتعرض لها من يعمل بالآثار.