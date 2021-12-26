الأرشيف الوطني يقدم تاريخ الإمارات وحضاراتها لشعوب العالم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن الأرشيف الوطني بالتعاون مع طيران الاتحاد، عن إطلاق بعض الخدمات التثقيفية للمسافرين التي من شأنها تزويدهم بمعلومات موثقة من تاريخ الإمارات المجيد وتراثها العريق، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم هذه الخدمات في ترسيخ سمعة دولة الإمارات عالمياً، وتنسجم مع المبدأ السادس من المبادئ العشرة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للخمسين عاماً المقبلة.

وقت ممتع

وتتمثل الخدمات التثقيفية التي أعلن عنها الأرشيف الوطني بالتعاون مع طيران الاتحاد بتوفير عدد كبير من الإصدارات في صالات انتظار درجة الأعمال في مطار أبوظبي لكي يتسنى للمسافرين قضاء وقت ممتع في الاطلاع على تاريخ الإمارات وتراثها.

وبمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة استقبل طيران الاتحاد القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على متن رحلاتها بعدد من بطاقات ذاكرة الوطن البريدية التذكارية (البوست كارد)، المُقدّمَة من الأرشيف الوطني؛ فأتيح لكل مسافر بعض البطاقات على سبيل الإهداء، وتُظهر البطاقات جوانب من التطور الحضاري والتاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يثري معارف

وبذلك فإن هذا التعاون بين الأرشيف الوطني وطيران الاتحاد كفيل بأن يشغل وقت المسافرين بما هو ممتع ومفيد، ويثري معارف المهتمين بماضي الإمارات وتراثها النفيس، وهذا ينسجم مع رسالة الأرشيف الوطني التي تحثّ على تقديم المعلومات الموثقة إلى عامة الناس، ولما كان المسافرون على متن «الاتحاد» هم من مختلف أنحاء العالم فإن هذه الخدمات التثقيفية تعمل على ترسيخ سمعة الدولة، وهي تقدم الكلمة الموثقة والصورة التاريخية المعبّرة للمسافر.