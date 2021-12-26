«القيروان للشعر العربي» يختتم فعاليات دورته السادسة

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مهرجان القيروان للشعر العربي فعاليات دورته السادسة التي نظمها بيت الشعر في القيروان في تونس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بحضور عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ومحمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، وعدد كبير من شعراء ومثقفين تونسيين وعرب.

وشهد اليوم الختامي من المهرجان تكريم شعراء من تونس، ومختلف الدول العربية، فضلاً عن تسليم جوائز الفائزين في مسابقة بيت الشعر عن أحسن ثلاث قصائد.

وسلّم العويس والقصير دروعاً تذكارية إلى المشاركين والجهات المساهمة في إنجاح المهرجان، كما قدّما للفائزين في مسابقة بيت الشعر عن أحسن ثلاث قصائد جوائز تشجيعية، دعماً لمواصلة الكتابة الشعرية.

شكر وتقدير

وأعرب الشعراء المشاركون في الدورة السادسة من المهرجان عن شكرهم إلى الشارقة بوصفها حاضنة لكل مبدع عربي، وثمنّوا «مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي التي أعادت الألق إلى القصيدة العربية، وعززت من الحضور الشعري في الساحة الثقافية العربية».

ندوة فكرية

وشهدت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان ندوة فكرية حملت عنوان: «الشعر والقيم» وشارك فيها كل من: د. مبروك المناعي، ود. معز الوهايبي وغيرهم.

وأشاروا إلى مسيرة الشعر العربي، وما تركه من أثر إبداعي لا يزال حاضراً إلى اليوم. وأجمع الأكاديميون المشاركون في الندوة على أهمية عودة الشعر إلى الواجهة الأدبية باعتباره «ديوان العرب»، وتجلّى في هذا الاتجاه النقدي ضرورة حضور القصيدة في الحياة اليومية لما تحمله من قيم متعددة.

وأعقب الندوة قراءات شعرية لعدد من الشعراء العرب ومنهم: مهدي غلاب، وجمال عمايمي، وسليم الهداجي، وغيرهم.

وفي مساء ختام المهرجان تم تنظيم أمسية شعرية شارك فيها الشعراء: أسامة الريانيي، ومختار بن إسماعيل، ووداد الحبيب، والشاذلي الفرحاتي، وبسمة المسعي، وغيرهم.