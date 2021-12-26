بحث مستجدات الاستعداد لـ«أيام الشارقة التراثية» الـ19

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد معهد الشارقة للتراث، أخيراً، الاجتماع التنسيقي الأول الخاص بمناقشة مستجدات النسخة التاسعة عشرة من أيام الشارقة التراثية، التي ينظمها المعهد سنوياً.

وترأس الاجتماع الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، بحضور كل من أبو بكر الكندي، المنسق العام لأيام الشارقة التراثية، وفاطمة المرزوقي، المدير التنفيذي، ورئيس لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية، وأحمد سالم البيرق، رئيس لجنة الاتصال، وعائشة غابش، رئيس لجنة الفعاليات، وبدر الشحي، رئيس لجنة البنية التحتية، وأزهر كبة، عضو لجنة الفعاليات، وذكريات معتوق، عضو لجنة البنية التحتية.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم: «إن أيام الشارقة التراثية ما كان لها أن تستمر من دون توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالتراث وتعريف الأجيال الحالية والقادمة بأصالة الماضي». وناقش الحضور مختلف التفاصيل والاستعدادات للدورة المقبلة من أيام الشارقة التراثية، كما تم تحديد رؤساء وأعضاء اللجان التنظيمية، وتكليفهم بالمهام التي تضمن تنظيم دورة مميّزة من كل الجوانب، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ للإعلان عن شعار الدورة الجديدة.