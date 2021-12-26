«تريندز» و«بحر الثقافة» يتعاونان في حقول فكرية متنوعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة بحر الثقافة» بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي، وتنظيم الفعاليات والمنتديات البحثية والعلمية، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى الطرفين.

وقّع الاتفاقية عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي، فيما وقعها عن «مؤسسة بحر الثقافة» مريم الغفلي المدير العام للمؤسسة التي ترأسها الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة في أبوظبي. وبموجب هذه المذكرة يتعاون الجانبان في مجالات إعداد البحوث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين، والاستفادة من خبراتهم..وغير ذلك.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن ترحيبه بتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين «تريندز» و«مؤسسة بحر الثقافة»، وذلك انسجاماً مع استراتيجية المركز .

ومن جانبها، عبرت مريم الغفلي، عن سعادتها لتعاون مؤسسة بحر الثقافة مع «مركز تريندز» في مجالات البحث وتعزيز فرص الشباب.