مناجاة
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الإلهُ الربُّ المليكُ الوحيدُ
أنتَ، والعالمون خلقٌ عبيدُ
أنت من أوجدَ الوجودَ وأحيا
والردى في يديك أنّى تريدُ
كلنا في انتظار أمرِكَ، شئنا
أم أبينا، فالموت حقٌ أكيدُ
يا إلهَ الوجودِ إنساً وجناً
وجماداً وما يضمّ الوجودُ
وإلهَ السبعِ الطباقِ.. أجرنا
نحن في الكونِ ذرةٌ.. لا نزيدُ
كل شيءٍ فيه يسبِّحُ للهِ
وإن لم نفقْه.. ونحن شهودُ
إن هذا الكونَ العجيبَ ينادي
شاهداً أن ربَّنا موجودُ
نحن جئنا لنعبدَ اللهَ.. فرداً،
ولنبنيْ كما ارادَ المجيدُ
نحن جئنا خلائفَ اللهِ في ال
أرضِ.. فماذا أعزّ من ذا نريدُ
فلَكَ الحمدُ لحظةً بعد أخرى
وركوعٌ في خشعةٍ وسجودُ..