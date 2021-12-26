دورات مسرحية متخصصة ترتقي بقدرات الطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت في الشارقة ثلاث دورات تدريب مسرحي لفائدة طالبات وطلاب الشارقة، نظمها مجلس الشارقة للتعليم، بتعاون وإشراف فني من الهيئة العربية للمسرح، وعقدت هذه الدورات في معهد الشارقة للفنون المسرحية وجمعية المسرحيين بتأطير الفنانين إبراهيم سالم ومرعي الحليان وسوسن الذوادي الأدب وميلانا رسول، واستمرت من 19 إلى 23 ديسمبر 2021.

جاءت هذه الدورات في إطار التعاون الذي تم الاتفاق عليه بين المجلس والهيئة ضمن مبادرة «ركائز» التي يسعى المجلس من خلالها إلى تعزيز القيم والسلوك وترسيخ قيم المواطنة والانتماء عند أبنائنا.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله: أثمن توجه مجلس الشارقة التعليمي وحيويته، وسنذهب معاً إلى أبعد المديات، خدمة لأبنائنا ومجتمعنا.

بدوره، قال مدير التأهيل والتدريب في الهيئة العربية للمسرح، غنام غنام في ختام الدورات : قدم المتدربون مشاهد تمثيلية قصيرة من ابتكارهم .. كما عبروا بأنفسهم أن الدورات أكسبتهم الثقة.