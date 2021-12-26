الصورة.. شاهدُ عيانٍ رئيس في «استعارات من الماضي»

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لَفَتَ معرض «استعارات من الماضي»، الذي ينظّمه معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، وبالشراكة مع مركز التصوير الفوتوغرافي جلف فوتو بلس، أنظار عشاق التراث الفني من مصورين ونقّاد والمهتمين بالتاريخ الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال 50 عاماً. حيث يتضمّن المعرض، الذي انطلق في الثامن من ديسمبر، ويستمر إلى 15 يناير 2022، في «جلف فوتو بلس»، مجموعة من المواد الأرشيفية والصور والنصوص والمقاطع الصوتية، التي وثّقت التاريخ الاجتماعي المشترك بين فئات وشرائح المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، ودورهم في تأصيل ثقافته البصرية المعاصرة، والتي قدّمها الفنانون، عمار العطار وصالح التميمي وبوميكا غاغادا. كما قدَّم المعرض دعوةً مفتوحة لأفراد الجمهور، للمشاركة في المعرض، من خلال تقديم مواد أرشيفيةٍ عن تاريخ دولة الإمارات من 30 نوفمبر، حتى 2 يناير 2022.

ويسرد المصور الإماراتيّ وفنان الوسائط المختلطة، عمار العطار، خلال المعرض، التاريخ الاجتماعي لدولة الإمارات، وعلاقاتها مع جيرانها عبر المحيط، خصوصاً الهند وإيران وباكستان، في عمله «عكس الزمن»، ويكشف في عمله عن فرص العمل في دولة الإمارات، التي أصبحت متاحةً، نتيجة تطوّر البلاد السريع، من خلال قصص رواد الاستوديوهات وشبكات معارفهم من الأصدقاء والعائلات وأبناء البلد. كما يهتم في البحث عن الاستوديوهات الأكثر قدماً، حيث تم إنشاء بعضها في أواخر الستينيات من القرن الماضي، بينما يعود تاريخ بعضها الآخر إلى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، بعد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الباحثة الثقافية والكاتبة «بوميكا غاغادا»، تشارك بـ «ثلاث قصص في لحظة»، باستخدام مجموعة صورٍ لدبي بين عامي 1950 و1980 من أرشيفٍ عائليّ.

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