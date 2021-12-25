استعراض لأهم الاكتشافات الفرعونية في جناح مصر

المصدر: دبي - د ب أ

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يقدم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، محاضرة بمعرض «إكسبو 2020 دبي» عن أهم الاكتشافات الأثرية بمصر في الفترة الأخيرة.

وقال وزيري إنه سوف يلقي المحاضرة الأحد داخل الجناح المصري بالمعرض، عارضاً الجهود التي بذلتها وزارة السياحة والآثار ببلاده في الفترة الأخيرة، والمشروعات الأثرية الضخمة وأعمال الترميم والحماية للآثار المصرية باحتسابها تراثاً للإنسانية جمعاء.

آثار

ويبرز الجناح المصري بـ(إكسبو دبي)، تاريخ الحضارة الفرعونية، ويضم تابوتاً أثرياً للكاهن بسماتيك، وهو أحد التوابيت الخشبية الملونة التي تم اكتشافها حديثاً في منطقة سقارة الأثرية.

كما يعرض خمسة مستنسخات تمثل نماذج من كنوز الملك توت عنخ آمون، وهي القناع الجنائزي الذهبي، وكرسي العرش الذهبي، وتمثال الحارس للملك توت عنخ آمون، وثلاثة توابيت ملكية، بجانب نموذج لتمثال الإلهة ماعت، وهي الإلهة المرتبط بمفهوم الحقيقة والعدالة، والتوازن والصواب في مصر القديمة.

ويشهد الجناح إقبالاً كبيراً يومياً من مختلف الجنسيات المقيمة في الإمارات وزوار المعرض للتعرف إلى التاريخ المصري، والاطلاع من قرب على الحضارة الفرعونية.