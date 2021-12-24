145000 زوار مهرجان أم الإمارات في 10 أيام

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتم مهرجان أم الإمارات، الذي تنظمه سنوياً دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعالياته بنجاح على كورنيش العاصمة، مسدلاً الستار على 10 أيام من أفضل فنون الترفيه والتجارب الثقافية والإبداعية والفنية والحفلات الموسيقية وفرص التسوق.

واستقطب المهرجان ما يزيد على 145,000 زائر استمتعوا بحفلات لكوكبة من المطربين العرب والعالميين، وأشهى المأكولات من أشهر المطاعم، ومنصات العروض الحية، والأعمال الفنية التركيبية، والأنشطة الترفيهية، والتحديات الحماسية ومناطق الألعاب المفعمة بالمرح والبهجة.

وتألق في الحفلات الموسيقية، التي نفدت تذاكرها بالكامل، ألمع فناني المنطقة والعالم، بمن فيهم النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب والفنان البريطاني كريج دايفد وفرقة ميامي وخالد فؤاد ومحمود التركي، فضلاً عن نجم تيك توك عصام النجار. واكتشف الجمهور من كافة الأعمار مفهوماً غير مسبوق للترفيه العائلي ضمن قائمة من الأنشطة المتنوعة مثل «متحف الحلويات» و«بيت المرح» و«غرف التحطيم».

واحتضن المهرجان أيضاً مُجسماً فنياً ضخماً يحمل توقيع الفنان العالمي دانيال بوبر، وفرصاً فريدة للتسوق من العلامات المفضلة محلياً في «سوق الشاطئ» وأرقى العلامات الفاخرة في «البوتيك»، إلى جانب مأكولات من مختلف أنحاء العالم بمشاركة علامات متميزة للمرة الأولى في المنطقة، بما في ذلك ركن السوشي المتوهج في الظلام الأول من نوعه في العالم ضمن «جلو سوشي بار» من «بومباس أند بار» و«أكيبا دوري».

وأكثر من 50 نكهة من الآيس كريم من علامة «بان إن آيس» الشهيرة في المملكة المتحدة، و«برجر آند بيوند» التي تتخذ من لندن مقراً لها، والأجواء الخلابة الجديرة بمشاركتها على إنستجرام في مقهى «EL&N لندن».

جولات

وحلق الأطفال والكبار إلى عوالم الخيال في جولات وألعاب الكرنفالات والورش التعليمية ومنتزه ألعاب الأطفال وعالم نيكلوديون، واختبروا مهاراتهم في ساحة التزلج ومنطقة الألعاب الإلكترونية ولعبة الليزر «ريك آند مورتي»، بجانب «غرفة الهروب» والتجربة المصممة خصيصاً لعشاق رسوم المانجا «أنيمينيا» وغيرها الكثير.

وقالت فاطمة البلوشي، مدير مكتب أبوظبي للفعاليات بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «حقق مهرجان أم الإمارات نجاحاً باهراً، وأرسى معايير جديدة للإبداع والابتكار في الفعاليات المباشرة الحية. ويعكس الترحيب بما يزيد على 145,000 زائر على مدار 10 أيام حجم الجهود التي بُذلت لتنظيم هذا الحدث الاستثنائي بالتعاون مع شركائنا والجهات المعنية.

وأسعدنا مشاهدة العائلات والأصدقاء يستمتعون بالتجارب الترفيهية ومناطق الألعاب ويستكشفون قائمة من أشهى المأكولات. ويمنحنا هذا النجاح دفعة قوية لمواصلة تطوير برامج المهرجان عبر إضافة تجارب وأنشطة وفعاليات جديدة، إذ نتطلع إلى دورته المقبلة في عام 2022 التي ستوفر المزيد من البهجة والترفيه للمجتمع المحلي والزوار».

يذكر أن مهرجان أم الإمارات أقيم وفق معايير شهادة الأمان (Go Safe)، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لضمان اتباع أرقى ممارسات الصحة والسلامة والنظافة في جميع الفعاليات إلى جانب الفنادق ومراكز التسوق ومعالم الجذب والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة في الإمارة، حرصاً على سلامة الزوار والفنانين والمشاركين والفرق المنظمة.