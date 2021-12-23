"العودة إلى هوغوورتس" حلقة خاصة تروي تفاصيل السلسلة الأجمل عالمياً

المصدر: دبي – البيان

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20 عاما مرت على انطلاق أفلام هاري بوتر، والتي استطاعت أن تجذب عيون الملايين حول العالم، حتى باتت واحدة من أشهر سلاسل الأفلام عالمياً، وتكريماً لها، صدر حلقة خاصة حملت عنوان "العودة إلى هوغوورتس"، والتي من المقرر أن تنطلق عروضها عالميا مطلع يناير المقبل.

وتروي حلقة "لم الشمل" الخاصة التي تُعرض بعنوان "العودة إلى هوغوورتس"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts، قصة صناعة أفلام السلسلة من خلال مجموعة من المقابلات والحوارات المتعمقة مع أبطال السلسلة، كما تحمل الحلقة الخاصة التي تعرضها شبكة "او اس ان" على منصتها الرقمية، دعوة الى المعجبين للاستمتاع برحلة ساحرة عبر إحدى أهمّ سلاسل الأفلام المحبوبة على الإطلاق، حيث يتوقع أن تحظى هذه الحلقة بعدد مشاهدات مرتفع، عند انطلاق عروضها مطلع يناير المقبل.

في هذه الحلقة سيشارك نجوم السلسلة، دانيال رادكليف وروبرت غرينت وإيما واتسون، وغيرهم من طاقم التمثيل، إضافة إلى مخرج الفيلم الأول، كريس كولومبوس، في لقاء لم الشمل لمناقشة الأفلام الثمانية بمزيد من التفاصيل، وذلك في هوغوورتس للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لأول أفلام السلسلة "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"، الذي عُرض لأول مرة منذ 20 عامًا في هذا اليوم.

وفي هذا السياق، أعرب نيك فورورد الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والمحتوى في OSN، عن سعادته بأن تكون شبكة OSN المنصة الحصرية في الشرق الأوسط التي تعرض الحلقة الخاصة، مؤكداً بأن الحلقة تمثل "إضافة مهمة إلى مكتبتنا الواسعة من المحتوى المعروض على OSN Streaming". وأضاف: "أثّرت سلسلة الأفلام الشهيرة هذه في خيالات الملايين حول العالم بشكل لم يسبق له مثيل، ولامست قلوبهم بطريقة مدهشة، وتأتي هذه الحلقة الخاصة لتتيح للمعجبين معايشة لحظات لا تُنسى والتفاعل مع أجواء السحر الرائعة، و إلقاء نظرة حصرية على كواليس هذه السلسلة التي جعلتنا جميعًا نقع في حب هاري وهيرميوني و رون".