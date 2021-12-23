«شاعر المليون».. تنافس وأداء مميز في أمسيته الثالثة

المصدر: أبوظبي ــ وام

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شهد برنامج شاعر المليون في موسمه العاشر تنافساً وأداءً متميزاً بين الشعراء المشاركين في الأمسية الثالثة، والتي بثت مباشرة على الهواء من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وعبر قناتي بينونة والإمارات.

حضر الأمسية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وأعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج شاعر المليون تركي المريخي وبدر الصفوق، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة وعشاق الشعر النبطي.

73

وأعلن برنامج شاعر المليون، مطلع الحلقة، عن نتائج تصويت المشاهدين من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون للشعراء الأربعة المتبقين من الأمسية السابقة، إذ تأهل الشاعر السعودي ضيف الله فواز السميري بنتيجة 73 في المئة لينضم إلى زملائه المتأهلين للمرحلة المقبلة.

ورسم الشعراء المشاركون بالأمسية الثالثة (أحمد سند الميسري من اليمن، وحامد شمقل العنزي من السعودية، وفيصل برجس السور من الكويت، ومحمد بن حيي الهاملي من الإمارات، ومناحي عوض الفهيقي من السعودية، وهادي مانع اليامي من السعودية)، مسارهم نحو النجومية من خلال قصائدهم المميزة التي أبدعوا فيها أمام لجنة التحكيم وجمهور المسرح والمشاهدين عبر الشاشات.

واستضافت أمسية شاعر المليون، الشاعر عبدالله عبيان اليامي من المملكة العربية السعودية، أحد النجوم الذين تألقوا على مسرح شاطئ الراحة في «الموسم الأول» من البرنامج، وفاز بجائزة الشاعر «الأكثر إبداعاً».

سعادة

وأعرب اليامي عن سعادته بوجوده في مسرح شاطئ الراحة بعد مرور سنوات على مشاركته في البرنامج، مشيراً إلى أجمل الذكريات التي لا تزال عالقة في ذاكرته خلال البرنامج، وأكثر الأبيات الشعرية التي ما زالت حاضرة في الوجدان.

وأهلت لجنة تحكيم البرنامج الشاعرين (هادي مانع اليامي من السعودية بـ 47 درجة من 50، وفيصل برجس السور من الكويت بـ 46 درجة)، وتبقى أربعة شعراء في انتظار تصويت الجمهور على مدار أسبوع، وهم مناحي عوض الفهيقي من السعودية 45 درجة، وحامد شمقل العنزي من السعودية 44 درجة، وأحمد سند الميسري من اليمن 42 درجة، ومحمد بن حيي الهاملي من الإمارات 41 درجة، إذ سينضم واحد منهم إلى زملائه في المحطة المقبلة عن طريق التصويت عبر التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني.