كريستيز في 2021.. الإبداعات الرقمية حصاد المبيعات القياسية

المصدر: دبي ـ البيان

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قال غيوم شيروتي الرئيس التنفيذي لدار «كريستيز» للمزادات، إن الدار نجحت خلال العام 2021 في تحقيق نتائج طيّبة في المزادات وفعاليات المبيعات الخاصة التي أقامتها، علاوة على إنجاز طفرة في أشكالٍ وفئاتٍ جديدة من المبيعات، لا سيما الرموز غير القابلة للاستبدال، المعروفة اختصاراً بالاسم «NFTs»، موضحاً أنها وحدات بيانات فريدة وغير قابلة للاستبدال مخزنة في سجلات رقمية آمنة من البلوك تشين.



سعادة



وأعرب المسؤول عن سعادته بالإنجازات التي حققتها دار المزادات العالمية خلال العام المنتهي، واصفاً تلك الإنجازات بالاستثنائية. وأضاف: «عرضنا في مزاداتنا أعمالاً لفنانين ناشئين ومغمورين، واستطعنا الوصول إلى جمهور جديد من العملاء الشباب، كما أحرزنا تقدماً كبيراً في أولويات أخرى عبر استثماراتٍ مهمة في آسيا».

وأكّد الرئيس التنفيذي لكريستيز أن النمو والابتكار والمسؤولية «سوف تظلّ في طليعة أهدافنا للعام 2022، في ضوء مواصلة التزامنا بأن نصبح محايدين كربونياً بحلول العام 2030، والعمل على بناء صورة أكثر إنصافاً وتنوعاً لشركتنا والحفاظ عليها».



نتائج



ومن أبرز النتائج التي حققتها كريستيز خلال العام 2021، إجمالي المبيعات المتوقعة في 2021: 7.1 مليارات دولار، ونمو قوي زاد على 54% مقارنة بالعام 2020، وزاد على 22% مقارنة بالعام 2019. وحققت الدار معدلاً تاريخياً لبيع المعروضات، وأعلى الأسعار في المزاد، ومعدل بيع المعروضات في المزاد: 87%، وهو معدل يُظهر قوة الطلب والأداء. وسجلت «كريستيز» أعلى سعرين لأعمال مباعة في مزادات في العام 2021: لوحة «امرأة جالسة قرب النافذة» (ماري تيريز) لبابلو بيكاسو، خلال بيعها في مايو 2021 بنيويورك، مقابل 103.4 ملايين دولار (العمل الوحيد الذي يتجاوز حاجز 100 مليون دولار في العام)، ولوحة In This Case التي بيعت مقابل 93.1 مليون دولار.