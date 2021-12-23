تجارب فريدة وعروض مميزة في دبي احتفالاً بموسم الأعياد وليلة رأس السنة

المصدر: دبي ـ البيان

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تشهد دبي ليالي حافلة بأروع الاحتفالات المليئة بالفعاليات المميزة، بمناسبة موسم الأعياد وليلة رأس السنة، ومن تلك الوجهات التي تقدم في دبي تجربة استثنائية في هذه المناسبات السعيدة، سوق مدينة جميرا، الذي أعلن عن أجندة فعاليات موسم العطلات الغنية بالتجارب الفريدة والعروض الآسرة، إلى جانب الخيارات المتنوعة، التي يقدمها لزواره، قضاء أمتع الأوقات والعطلات ضمن أجواء شتوية احتفالية رائعة، تستمر لغاية 30 ديسمبر الجاري.

مجموعة ثرية

وتتميز الأجندة بمجموعة ثرية من العروض الفنية الحية والأنشطة التفاعلية والترفيهية، بما يشمل ركوب القطار إلى القطب الشمالي، والقفز على البنجي وملاهي للأطفال. كما تستمر قوارب العبرة في توفير تجربة تنقل ممتعة للزوار، ليستمتعوا بمشاهدة الزينة المستوحاة من أجواء الشتاء والمناظر الخلابة للوجهة.

وتبقى شجرة سوق مدينة جميرا مضاءة إلى نهاية العام.

وانسجاماً مع أجواء السوق الشتوية يقدم مسرح «ثياتر أوف ديجيتال ارت» لروّاده رحلة إلى القطب الشمالي، عبر عرض رقمي مدته 20 دقيقة، يعتمد على تقنية إسقاطات بصرية بزاوية 360 درجة.

ويوفر سوق مدينة جميرا للصغار مجموعة من ورش العمل لتعلم مهارات فنية جديدة.

أما الكبار فيستطيعون إطلاق طاقاتهم الإبداعية بالرسم على أنغام موسيقى الجاز الحية، من خلال دروس تحمل عنوان «استمع إلى فنك»، وتأتي ضمن تجربة مسرح «ثياتر أوف ديجيتال ارت» الرقمية بزاوية 360 درجة.

كما يعرض مسرح «ثياتر أوف ديجيتال ارت» بالشراكة مع (Generative Gallery) أعمال سبعةِ فنانين متخصصين بالوسائط المتعددة كجزء من معرض (Dream) المفعم بالألوان والصور.