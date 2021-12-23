مركز راشد لأصحاب الهمم يستقبل «بليونير كلوب إن إف تي»

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زار وفد يمثل «بليونير كلوب إن إف تي» (Billionaire Club NFT )، ممثلاً بجوردان محمودي «شريك مؤسس»، ومصطفى الفيشاوي «شريك مؤسس»، مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث كان في استقبالهما مريم عثمان الرئيس التنفيذي لمركز راشد لأصحاب الهمم.

استمع الوفد خلال الزيارة والجولة، لبرامج المركز، واطلع على مشاريعه وأنشطته، وتجول في أروقته، ومن ثم أعلن عن استعداده لدعم طلاب المركز، ورعاية الاحتفال الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي «إدارة حقوق الإنسان»، ومركز راشد لأصحاب الهمم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وأصحاب الهمم، والذي نظم في جناح موانئ دبي العالمية بإكسبو 2020 دبي.

وعبّر جوردان محمودي عن سعادته بما تم تحقيقه في المركز من إنجازات إنسانية راقية، تتماشى مع المعايير العالمية، كما أعلن عن استعداده لنشر رسالة المركز من خلال أعضائه المنتشرين حول العالم، والذين يقدر عددهم بـ 77,000 متعهداً بأن يوصل رسالة المركز للأعضاء جميعاً.

وأعرب مصطفى الفيشاوي، من جهته، عن سعادته الغامرة بتحقيق حلم راوده طوال حياته، بإنشاء مركز يخدم هذه الفئة من المجتمع، وقال إن زيارته حققت له الحلم بوجود مركز إماراتي عالمي المستوى والخدمات والبرامج، متعهداً بدعم المركز، ومواصلة المشوار قريباً، من خلال مشاريع وبرامج تخدم طلاب المركز.

وقدمت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، الشكر للنادي، لرعايته الحفل، ودعم أنشطة المركز، وتبني تعليم عدد من الأطفال، مؤكدة على إعجابها بفكرة النادي، ونجاحه في أن يصل إلى المستوى السابع حول العالم، في مجال NFT، وأن يقف خلفه مجموعة من الشباب الواعد والطموح.