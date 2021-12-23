إدراج خدمة موجز «أخبار الإمارات» على أجهزة «أليكسا» مـــن أمازون

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إدراج موجز عن نشرة «أخبار الإمارات» التي تبث على قناتي تلفزيون دبي وسما دبي، على أجهزة «أليكسا» من أمازون باللغة العربية.

وذلك في خطوة جديدة لتوسيع نطاق تواصلها مع متابعي قنوات «دبي للإعلام» ومنصاتها الرقمية، حيث جاء هذا بعد إعلان شركة أمازون طرح المجموعة من أجهزة «إيكو» (Echo) الجديدة، التي ستوفر وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خدمة المساعد الصوتي «أليكسا» باللغة العربية.

والتي ستقدم حزمة من الخواص الفريدة المصممة خصيصاً للعملاء في منطقة الخليج العربي، من ضمنها جاء إدراج موجز نشرة أخبار الإمارات من خلال هذه التقنية.

وفي هذا السياق، قالت هبة السمت، مدير إدارة الإعلام الرقمي والتسويق في مؤسسة دبي للإعلام قطاع الإذاعة والتلفزيون: «نسعى في مؤسسة دبي للإعلام بشكل دائم على مواكبة التطورات العالمية والتقنيات الذكية، واستشراف صناعة مستقبل الإعلام، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من متابعي قنوات مؤسسة دبي للإعلام ومنصاتها الرقمية، إلى جانب مستخدمي الهواتف المتحركة الذكية».

تطلعات مستقبلية

وأضافت: «تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة واستراتيجية مؤسسة دبي للإعلام التي تواكب تطلعات ورؤى الإمارات المستقبلية، كما تعد هذه الخطوة انعكاساً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الإعلام الرقمي والتسويق».

وأشارت هبة السمت إلى أن هذا الإدراج سيمكن المهتمين بموجز نشرة أخبار الإمارات من الاستماع ومتابعة آخر الأخبار والمستجدات التي تحدث على مدار اليوم، بصوت الإعلامي يوسف عبد الباري الذي تم اختياره ليكون الصوت الرسمي للموجز على أجهزة «أليكسا».