أمسية «بيت شعر الشارقة» تحتفي بلغة الضاد

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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احتفي بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة، أمس، في أمسية شعرية، باليوم العالمي للغة العربية، حيث شارك فيها كل من د. عائشة الشامسي من دولة الإمارات، وحسن المطروشي من سلطنة عُمان، ود. بهيجة إدلبي من سوريا. ذلك بحضور الشاعر محمد البريكي مدير البيت.

وقدمها الشاعر والإعلامي علي العامري. حضرت اللغة العربية ببهاء في قصائد الشعراء المشاركين الذي تجلوا بحبهم لها وللجمال الذي تلبسه حروفهم. واستهلت الشاعرة عائشة الشامسي قراءاتها بقصيدة «مدت خيوط الوصل». وسافرت لغة الضاد بالشاعر حسن المطروشي إلى فضاءات بعيدة وهو يسرد حكاياته مع أبيه ومعها، ومع الطيور التي علمته التغريد فطاف بها الآفاق وهو يقرأ «أنثى الضياء». واختتمت القراءات الشاعرة بهيجة إدلبي وافتتحت قراءاتها بتغنيها بالعربية وهي تتأمل فتنة الأسرار ودهشة الإبحار في اللغة، ومن قصيدة «فيض النون».