رفيق علي أحمد يقدم «رسالة اليوم العربي للمسرح» في باريس 10 يناير

المصدر: الشارقة- البيان

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اختارت الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح، الفنان اللبناني رفيق علي أحمد، ليكون صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح، الذي يصادف العاشر من يناير 2022، وبهذا يكون رفيق علي أحمد القامة العربية الخامسة عشرة، التي تلقي رسالة اليوم العربي للمسرح في «اليونسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي انطلقت في العاشر من يناير 2008.

وصرح الأمين العام للهيئة، إسماعيل عبد الله بهذه المناسبة قائلاً: «إن اليوم العربي للمسرح الذي تميز برسالة قامة عربية مبدعة، وتوالى على تقديمها نخبة من المبدعين أصحاب البصمة الجلية في حياتنا المسرحية، صار يوماً للتفكر والتفكير، والتمعن والتدبير، فرسائل المبدعين منارات على الدرب، ومشاعل حين تدلهم العتمة، وخلاصات التجارب والمعاني».

من جهته، عبر الفنان رفيق علي أحمد صاحب الرسالة عن اعتزازه وفخره بتشريفه بهذا التكليف من لدن الهيئة العربية للمسرح، وأضاف: إن رسالته ستحمل الأسئلة التي لا يخفى جوابها على أحد، لكن هناك من يريد طمس الأجوبة، وإن رسالته ستكون بياناً آنياً حاراً، كما هي رسالة إنسانية مفتوحة ومطلقة، فنحن كمسرحيين في الوطن العربي جزء فاعل ومتفاعل مع هذا العالم، وما يحدث فيه. من الجديد بالذكر أن كتاباً بعنوان (الراوي – الممثل على خشبة الحياة) سوف يصدر بهذه المناسبة، وهو كتاب سطر فيه رفيق علي أحمد سيرته الفنية والإنسانية بأسلوب درامي شفيف.